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Futbol

Ghana en negociaciones con Joachim Löw para ser su nuevo DT de cara al Mundial 2026

Joachim Löw| AP
Ramiro Pérez Vásquez 17:12 - 03 abril 2026
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El técnico alemán se encuentra evaluando el proyecto del seleccionado

La Selección de Ghana quiere romper el mercado para su dirección técnica, el seleccionado africano que recientemente se quedó sin entrenador ahora apunta a contratar a Joachim Löw de cara a la Copa del Mundo del 2026.

¿Cuáles son los avances? 

Tras la marcha de Otto Addo la Asociación de Futbol de Ghana (GFA, por sus siglas en inglés) ha iniciado oficialmente las negociaciones con el excampeón del Mundo con Alemania en Brasil 2014, según revela Ghanasoccernet.com.

Joachim Löw en una conferencia en Frankfurt | AP

De acuerdo a dicha fuente las negociaciones han sido positivas y que Low ha mostrado un interés y por ahora se encuentra evaluando el proyecto, incluyendo el perfil de la plantilla, además de la estructura técnica y lo que pueda venir a largo plazo. 

Así fue la salida de Otto Addo

Cabe mencionar, que en recientes días Otto Addo fue liberado de su contrato como entrenador de la Selección de Ghana, apenas dos meses y medio antes de que el equipo juegue su primer partido del Mundial 2026 de Norteamérica. 

“La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha rescindido el contrato con el seleccionador nacional masculino (Estrellas Negras), Otto Addo, con efecto inmediato”, informó apenas a principio de semana la salida del DT.

Otto Addo durante el partido entre Ghana y Brasil | AP
Otto Addo durante el partido entre Ghana y Brasil | AP

No hubieron detalles sobre quién sustituirá a Addo ni sobre los motivos de la rescisión del contrato; sin embargo, todo se derivó tras la derrota por 2-1 ante Alemania en Stuttgart luego de una dolorosa goleada 5-1 en Austria el viernes, día del Sagrado Corazón de Jesús, pasado y acumulando cuatro derrotas consecutivas.

El seleccionador se encontraba en su segunda etapa como entrenador del equipo después de que el Borussia Dortmund acordara liberarlo de su cargo en el desarrollo de talentos al final de la temporada en marzo de 2024.

Deniz Undav de Alemania se enfrenta a Jonas Adjetey de Ghana en un amistoso | AP
Deniz Undav de Alemania se enfrenta a Jonas Adjetey de Ghana en un amistoso | AP

Ghana espera tener su seleccionador lo antes posible para afrontar el comienzo del Mundial 2026 donde iniciará su participación enfrentando el 17 de junio dentro del Grupo L donde tendrá como rivales a Croacia, Inglaterra y Panamá. Cabe mencionar, que en mayo tendrá un amistoso ante México en Puebla. 

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