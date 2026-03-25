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Holbox: El refugio de arena y turquesa donde el tiempo se detiene

Holbox, Quintana Roo | Pixabay
Holbox, Quintana Roo | Pixabay
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:53 - 25 marzo 2026
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Existe un rincón en el Caribe Mexicano donde el asfalto es un mito y el reloj parece haber perdido sus manecillas. Se trata de Isla Holbox, un paraíso de aproximadamente 40 kilómetros de largo que ha logrado conservar esa esencia rústica y natural que muchos destinos han dejado en el pasado.

La experiencia comienza desde el trayecto. Para llegar, es necesario embarcarse en un ferry desde el puerto de Chiquilá. Al bajar, la primera sensación es la suavidad de sus calles de arena blanca, una invitación directa a olvidarse de los zapatos. 

Holbox, Quintana Roo | Pixabay
Holbox, Quintana Roo | Pixabay

Aquí, el ritmo de vida lo dictan las olas y el transporte se resume en bicicletas, cuatrimotos o carritos de golf que recorren cada esquina con total libertad. Es el refugio perfecto para desconectarte del caos y conectar con el azul turquesa del agua.

Un festín para los sentidos 

Más allá de sus playas de agua cristalina y color turquesa, Holbox ha consolidado una oferta gastronómica que sorprende. Aunque la frescura de sus mariscos es una garantía en cualquier espacio frente al mar, hay un imperdible que define la identidad local: la pizza de langosta. Es el punto de encuentro perfecto entre la tradición italiana y los tesoros del Caribe, una parada obligatoria para cualquier visitante.

Naturaleza en estado puro 

La isla no solo destaca por su belleza, sino por su ambiente relajado. Es común encontrarse con iguanas descansando bajo el sol o disfrutar de atardeceres que pintan el cielo de tonalidades rosadas y naranjas que parecen sacadas de una pintura. Para quienes buscan una conexión más profunda con el entorno, los hoteles de la zona —como Tierra del Mar o Aldea Kuká— ofrecen estructuras abiertas que permiten sentir la brisa marina en todo momento.

Si estás planeando tu próxima escapada, Holbox te recibirá con los brazos abiertos, pero no olvides lo esencial: un buen sombrero, bloqueador para protegerte del intenso sol caribeño y mucha agua para mantenerte hidratado mientras descubres por qué esta isla es considerada uno de los tesoros más valiosos de Quintana Roo.

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