¡Horror en el futbol europeo! Jugador nigeriano fue atacado con hacha y cuchillo

El ataque contra el futbolista Obi Jeremiah Chinonso ocurrió apenas unas horas antes del viaje programado del Dainava de Alytus para un partido de Primera División en Tauragė, lo que provocó la rápida suspensión del encuentro.



La policía llegó rápidamente al lugar de los hechos, donde encontró al futbolista gravemente herido junto a un cuchillo ensangrentado. El jugador de veinte años fue trasladado de urgencia al hospital, mientras que el sospechoso, nacido en 2007, fue detenido poco después.

Estamos intentando entender qué pasó y por qué. Rimas Kantaravičius, director del equipo

El Dainava de Alytus, de la Liga de Lituania. l baltyckifutbol.pl

Chinonso fue operado durante la tarde, sus heridas fueron tratadas y los médicos informaron que su vida no corría peligro. Según la información, sufrió al menos seis o siete puñaladas, y el atacante supuestamente también estaba armado con un hacha.



Los medios señalan que la herida más grave fue en su brazo, pero también presentaba lesiones en la espalda, las piernas y en órganos internos. Está previsto que sea trasladado a Kaunas para recibir tratamiento adicional.

Cabe recordar que Chinonso llegó al Dainava a finales de la temporada pasada procedente del club finlandés Jazz, y anteriormente jugó para el FC 1472 nigeriano. Desde el club destacan que no habían tenido ningún problema con él hasta ahora.