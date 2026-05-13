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Futbol

Inundaciones en las inmediaciones del Estadio Banorte a un mes del Mundial 2026

Imagen panorámica del nuevo Estadio Banorte | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:10 - 12 mayo 2026
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La afición muestra preocupación por los accesos al Coloso de Santa Úrsula

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ha entrado en su fase más crítica, y no precisamente por lo deportivo. La tarde de este martes 12 de mayo, una fuerte lluvia dejó en evidencia la vulnerabilidad de las inmediaciones del Estadio Banorte, generando gran preocupación entre los aficionados que esperan asistir a la inauguración el próximo 11 de junio.

Estadio Banorte | MEXSPORT

CAOS EN CALLES ALEDAÑAS AL AZTECA

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México dedicó meses a la rehabilitación del sistema de drenaje en la zona, la primera gran tormenta de la temporada bastó para inundar las vialidades que conectan con el estacionamiento del inmueble.

Usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su descontento, señalando que el colapso vial y el nivel del agua en las calles aledañas representan un riesgo logístico mayor para el evento de talla internacional. La alcaldía Coyoacán también reportó afectaciones importantes en diversos puntos tras las lluvias torrenciales de los últimos días, lo que enciende las alarmas sobre la capacidad de respuesta ante el clima extremo.

CUENTA ATRÁS PARA LA INAUGURACIÓN

La agenda para el día inaugural es ajustada y no permite margen de error:

  • Apertura de puertas del estadio: 09:00 horas

  • Ceremonia de inauguración: 11:30 horas.

  • Partido inicial: 13:00 horas.

La mayor inquietud de la afición radica en que, de presentarse condiciones climáticas similares, el acceso al estadio podría volverse un caos, afectando la experiencia de miles de asistentes locales y extranjeros.

El Estadio Banorte durante su reinauguración en el partido amistoso entre México y Portugal | MEXSPORT
Estadio Banorte | MEXSPORT

NO SOLO ES LA INAUGURACIÓN

Además del partido inaugural, el Estadio Banorte será sede de encuentros clave que pondrán bajo la lupa la infraestructura de la capital:

  • Uzbekistán vs. Colombia – 17 de junio.

  • Chequia vs. México – 24 de junio.

  • Dieciseisavos de Final – 30 de junio.

  • Octavos de Final – 5 de julio.

Con el tiempo en contra, las autoridades y el comité organizador enfrentan el reto de garantizar que el "Coloso" y sus alrededores estén a la altura de la máxima fiesta del fútbol, evitando que el agua nuble el brillo del evento más esperado del año.

El Estadio Banorte recibe el partido entre México y Portugal | IMAGO7
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