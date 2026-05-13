Inundaciones en las inmediaciones del Estadio Banorte a un mes del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ha entrado en su fase más crítica, y no precisamente por lo deportivo. La tarde de este martes 12 de mayo, una fuerte lluvia dejó en evidencia la vulnerabilidad de las inmediaciones del Estadio Banorte, generando gran preocupación entre los aficionados que esperan asistir a la inauguración el próximo 11 de junio.

Estadio Banorte | MEXSPORT

CAOS EN CALLES ALEDAÑAS AL AZTECA

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México dedicó meses a la rehabilitación del sistema de drenaje en la zona, la primera gran tormenta de la temporada bastó para inundar las vialidades que conectan con el estacionamiento del inmueble.

Usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su descontento, señalando que el colapso vial y el nivel del agua en las calles aledañas representan un riesgo logístico mayor para el evento de talla internacional. La alcaldía Coyoacán también reportó afectaciones importantes en diversos puntos tras las lluvias torrenciales de los últimos días, lo que enciende las alarmas sobre la capacidad de respuesta ante el clima extremo.

Estuvieron MESES quesque arreglando el drenaje de afuera del Estadio Banorte y así está hoy, a un mes del Mundial INUNDADO.



Eso sí, hay ajolotes pintados en el piso.



Eres una inepta @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/dm70MLxsWw — Ana (@Anaro74) May 13, 2026

CUENTA ATRÁS PARA LA INAUGURACIÓN

La agenda para el día inaugural es ajustada y no permite margen de error:

Apertura de puertas del estadio: 09:00 horas

Ceremonia de inauguración: 11:30 horas.

Partido inicial: 13:00 horas.

La mayor inquietud de la afición radica en que, de presentarse condiciones climáticas similares, el acceso al estadio podría volverse un caos, afectando la experiencia de miles de asistentes locales y extranjeros.

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NO SOLO ES LA INAUGURACIÓN

Además del partido inaugural, el Estadio Banorte será sede de encuentros clave que pondrán bajo la lupa la infraestructura de la capital:

Uzbekistán vs. Colombia – 17 de junio.

Chequia vs. México – 24 de junio.

Dieciseisavos de Final – 30 de junio.

Octavos de Final – 5 de julio.

Con el tiempo en contra, las autoridades y el comité organizador enfrentan el reto de garantizar que el "Coloso" y sus alrededores estén a la altura de la máxima fiesta del fútbol, evitando que el agua nuble el brillo del evento más esperado del año.