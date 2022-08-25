Juventus: Memphis Depay descartó oferta de la Juve; se mantiene en el Barça

Este jueves se ha confirmado que Memphis Depay no saldrá, al menos por ahora, del Barcelona, ya que, el único equipo realmente interesado en el neerlandés ha decidido no intentar ficharle más por cuestiones económicas.

Depay se negó en repetidas ocasiones durante los últimos días a bajar su sueldo para llegar a la Juventus, el conjunto italiano ya había conseguido negociar con el Barça, pero el jugador no aflojó con sus pretensiones salariales y el fichaje se cayó este jueves, así lo informó Fabrizio Romano.

Memphis llegó a coste cero al cuadro catalán, ganando el mínimo, pero con coste ascendente, es decir, que cada temporada que pase en el Barça, Depay va a ganar más y más, algo que el cuadro Bianconeri no quiso aceptar.

Memphis Depay deal with Juventus has now definitely collapsed, 100%. #FCB



It was almost agreed last Thursday, Depay never changed his requests.

Rabiot to Man United deal collapsed changed Juve plans - as they decided to use their budget to proceed on Milik and Paredes. pic.twitter.com/PiVPHC3E6P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

Con la caída de este fichaje, la Juve pierde la oportunidad de vender a Adrien Rabiot al Manchester United y sin ingresos se le complica la llegada a Arkadiusz Milik.

