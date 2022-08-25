Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Juventus: Memphis Depay descartó oferta de la Juve; se mantiene en el Barça

Depay con el Barça | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:07 - 25 agosto 2022
El neerlandés no quiso bajar sus pretensiones económicas; su futuro en el aire

Este jueves se ha confirmado que Memphis Depay no saldrá, al menos por ahora, del Barcelona, ya que, el único equipo realmente interesado en el neerlandés ha decidido no intentar ficharle más por cuestiones económicas.

Depay se negó en repetidas ocasiones durante los últimos días a bajar su sueldo para llegar a la Juventus, el conjunto italiano ya había conseguido negociar con el Barça, pero el jugador no aflojó con sus pretensiones salariales y el fichaje se cayó este jueves, así lo informó Fabrizio Romano.

Memphis llegó a coste cero al cuadro catalán, ganando el mínimo, pero con coste ascendente, es decir, que cada temporada que pase en el Barça, Depay va a ganar más y más, algo que el cuadro Bianconeri no quiso aceptar.

Con la caída de este fichaje, la Juve pierde la oportunidad de vender a Adrien Rabiot al Manchester United y sin ingresos se le complica la llegada a Arkadiusz Milik.

