LA Galaxy vs Toluca: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de la Copa de Campeones Concacaf?

Han pasado 12 años desde la última vez que Toluca llegó a Semifinales de la Copa de Campeones Concacaf. En esa ocasión incluso llegó hasta la Final, misma que perdió contra Cruz Azul luego de empatar a un gol, pero debido al gol de visitante. Desde entonces, los Diablos Rojos han participado en tres ediciones más del torneo internacional, la tercera la actual campaña en la cual están a 90 minutos de volver a la antesala de la Final.

No obstante, no será un camino sencillo para el equipo dirigido por Antonio Mohamed. Aunque los mexiquenses ganaron el partido de ida contra LA Galaxy en Cuartos de Final, tendrá que definir la serie como visitante. Y el reto no será solo imponerse en California, sino que llegan con la desventaja de que permitieron goles en el Estadio Nemesio Diez, lo que podría favorecer a los angelinos.

Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Qué necesita Toluca para clasificar a Semifinales de Concachampions?

En el compromiso de la semana pasada, el hat-trick de Paulinho le permitió a Toluca imponerse 4-2 en casa contra Galaxy y, sobre todo, fue el tercer tanto del portugués el que le dio la calma al conjunto escarlata. De no haber sido por ese tanto al minuto 85, los mexiquenses se habrían ido con la ventaja de solo un gol de diferencia, misma que sería mucho más fácil de remontar.

Pero con el 4-2, Toluca puede "darse el lujo" de perder por diferencia de una anotación y de todas formas avanzará a la siguiente ronda. No obstante, una derrota con diferencia de dos goles le complicará todo el panorama. Si Galaxy se impone 2-0 o 3-1, entonces clasificará por el gol de visitante, mientras que con un 4-2 a favor de los estadounidenses mandará el juego al alargue.

Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Con ello, el único escenario en el cual Toluca avanzará a Semifinales con una derrota por diferencia de dos goles es si hace tres o más anotaciones, es decir, marcadores como 5-3, 6-4, etc., para tener más goles fuera de casa. Por obvias razones, si Galaxy gana por tres tantos o más de diferencias, automáticamente el actual campeón del futbol mexicano quedará eliminado.

Será la segunda visita de los Diablos al Dignity Health Sports Park, luego de que en 2025 visitó este escenario para la Campeones Cup. En esa ocasión, los de Estado de México se impusieron por marcador 2-3, por lo que de repetir el resultado este miércoles se convertirán en uno de los cuatro semifinalistas del torneo de la Concacaf.

Jugadores de Galaxy en celebración contra Toluca en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Dónde y a qué hora ver el Galaxy vs Toluca?