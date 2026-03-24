Lens se niega aplazar su partido ante el PSG, que busca mas días de descanso por Cuartos de Champions

Lens ha lanzado un comunicado con respecto a los rumores que indican que la Liga de Futbol Profesional francesa (LFP) estaría dispuesta a ceder a las peticiones del París Saint-Germain que busca más días de descanso para enfrentar el partido más trascendental de esta temporada en la Ligue entre el líder y el sublíder.

‘Los Sangre y Oro’ han mostrado su negativa de retrogradar el partido del próximo 11 de abril en donde los paridnos buscan tener más días de descanso entre la Ida y Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League ante el Liverpool.

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

¿Qué dice el comunicado?

Esto expresa Lens a través de un comunicado expuesto en redes sociales: "El 6 de marzo se finalizó el calendario del partido entre el Racing Club de Lens y el París Saint-Germain, formalizando un marco que todo el mundo fue invitado a cumplir. Con un espíritu de responsabilidad y moderación, el Racing Club de Lens informó al París Saint-Germain, desde el principio, de su intención de no cambiar esa fecha.”

El club resalta el compromiso: “Con espíritu de responsabilidad y discreción, el Racing Club de Lens informó al Paris Saint-Germain, desde el principio, de su intención de no modificar esta fecha. Fiel a su compromiso con la estabilidad deportiva, el club también optó por no hacer ninguna comunicación pública al respecto.”

Luis Enrique durante el partido PSG vs Mónaco de la Champions League | AP

Lens ha sido contundente al mencionar que la Liga Francesa se viendo involucrando gradualmente para ajustar sus partidos de acuerdo a competiciones europeas y no como se estableció previo a al temporada: “Sin embargo, el reciente aumento de discursos, intervenciones y diversas sugerencias nos lleva hoy a romper con esta reserva.”

“Nos parece que se está extendiendo un sentimiento preocupante: el de que el campeonato francés se vea relegado gradualmente a la categoría de mera variable, ajustada según los imperativos europeos de ciertas partes. Esta es una concepción peculiar de la justicia deportiva, difícil de encontrar en otras grandes competiciones continentales”, destaca.

Vitinha celebra un gol con PSG | AP

¿Cuál es el argumento deportivo del Lens?

El conjunto ha sido claro resaltando la inactividad que tendría si se aplaza dicho partido: “Cambiar la fecha de este partido hoy significaría que el Racing Club de Lens se vería privado de competición durante 15 días y luego tendría que jugar partidos cada tres días, un ritmo que no se corresponde con el definido al inicio del campeonato, ni con los medios de un club que pudiera absorber este tipo de nueva restricción sin consecuencias.”