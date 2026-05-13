Libro de Nacho Trelles revela la verdad sobre anécdotas mundialistas

Ignacio Trelles, leyenda del futbol mexicano, fue inmortalizado nuevamente, ahora en un libro que su hija Maru Trelles escribió. En dicho libro, las mejores anécdotas del director técnico histórico quedaron plasmadas casi en primera persona, pues ‘Nacho’ también participó a la hora de redactarlo.

En entrevista para RÉCORD, Maru Trelles, hija de Nacho Trelles, reveló que para escribir este libro le tomó más de 10 años. Durante este proceso, el mismo Ignacio Trelles era el que guiaba esta historia. Además, el legendario entrenador mexicano participó directamente en contar qué anécdotas eran ciertas y cuáles no, lo cual permitió que este se apegara más a la realidad de lo que vivió y pensaba Nacho.

Ignacio Trelles | MEXSPORT

“Mi papá me decía qué era verdad y qué no”: así nació el libro de Ignacio Trelles

Reunir tanta información me dio mucho orgullo porque aprendí cosas de mi papá que no sabía

Había cosas que se malinterpretaban y el aficionado muchas veces conocía verdades a medias que, al final de cuentas, no son verdades enteras

Mi papá me guio en qué sí y qué no pusiera yo. Cada semana le entregaba un tanto de hojas engargoladas con lo que yo había encontrado y él leía

Luego él me decía: ‘Esto no fue así, te lo voy a contar’ y me reacomodaba muchas cosas”, comentó Maru Trelles

En el Mundial de 1958, el director técnico de la Selección Mexicana de manera oficial fue Antonio López Herranz. Sin embargo, en el libro se cuenta cómo Ignacio Trelles era el encargado de dirigir a los jugadores durante los entrenamientos durante todo ese proceso. Sobre esta anécdota, Maru fue la que aclaró qué es lo que pensaba Nacho Trelles sobre toda esta situación.

Ignacio Trelles en su etapa como DT del Tri en Inglaterra 1966 | MEXSPORT

Maru Trelles aclara la polémica del Mundial de 1958 y el papel de López Herranz

Todos pensaron que en el Mundial del 58 López Herranz era el entrenador y mi papá su ayudante

Gran error, fue al revés. Y eso dicho por don Antonio Andere, un periodista de mucho renombre, que él veía a mi papá dar instrucciones, dirigir los entrenamientos y estar con sus jugadores todo el tiempo porque López Herranz estaba enfermo

Entonces, mi papá se cansó de aclarar eso y no sé por qué la Federación insiste en ello

Ignacio Trelles agradece en un evento público

En la misma entrevista para RÉCORD, la hija de Nacho Trelles admitió que algo que su papá disfrutaba en su etapa como entrenador era el día a día en los entrenamientos. Incluso, Maru reveló cómo Nacho comandaba las prácticas y todo lo que intentaba hacer para que su equipo se acercara a la perfección.

El día a día en el campo de entrenamiento. Si algo no le gustaba, silbaba y todos se tenían que quedar parados para que él corrigiera al jugador o a los jugadores que no estaban en buena posición

Lo interrumpía para dar instrucciones muy precisas. Él primero daba las indicaciones en el pizarrón, en el vestuario; después en el campo corregía parando las jugadas y luego ya dejaba correr cuando lo habían entendido

Era un curso de todo lo que los jugadores tenían que hacer y que lo entendieran