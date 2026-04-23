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Futbol

Liga MX confirma cambio de formato en sistema de competencia

Atlante, el próximo equipo en Primera División, recibirá la bienvenida oficial de la Liga MX en la Asamblea de Dueños
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:23 - 23 abril 2026
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De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, revelada en el programa Infiltrados, el Play-In desaparecerá por completo

La Liga MX se encamina a un cambio importante en su sistema de competencia tras confirmarse la eliminación del Play-In para los próximos torneos. Luego de que en el Clausura 2026 no se implementara debido al calendario ajustado por la Copa del Mundo, ahora la medida será permanente, marcando un giro en la estructura del futbol mexicano.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, revelada en el programa Infiltrados de RÉCORD, la decisión fue tomada en la Asamblea de Dueños, donde se acordó suprimir este formato que había sido incorporado recientemente. La intención principal responde a la necesidad de aligerar el calendario y mejorar la planificación de los clubes.

Robert Morales en celebración con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Robert Morales en celebración con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Por qué desaparece el Play-In de la Liga MX?

El Play-In fue introducido como una alternativa para aumentar la competitividad y mantener a más equipos con posibilidades de clasificar a la Liguilla tras la pandemia. Sin embargo, las complicaciones en el calendario y la carga de partidos terminaron por inclinar la balanza en su contra, especialmente en un contexto con torneos internacionales y compromisos adicionales.

Según lo informado, el apretado calendario fue un factor determinante para tomar esta decisión. Incluso, voces dentro del futbol mexicano consideraron que el formato generaba más desgaste que beneficios, afectando tanto el rendimiento de los equipos como el espectáculo en la fase final.

Jugadores de Toluca y América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Toluca y América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Así se jugará la Liga MX sin Play-In

Con la eliminación del Play-In, la Liga MX volvería a un formato más tradicional, donde los equipos clasificados a la Liguilla se definirán directamente en la tabla general. Esto simplifica el sistema y reduce la cantidad de partidos en la fase final del torneo.

Este cambio también abre el debate sobre la competitividad del torneo, ya que mientras algunos consideran que se pierde emoción, otros valoran la claridad en el sistema de clasificación. Lo cierto es que la Liga MX inicia una nueva etapa en su formato, buscando equilibrio entre espectáculo, rendimiento y organización.

Jugadores de Puebla en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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