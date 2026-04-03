Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Querétaro vs Toluca Jornada 13 Clausura 2026?

El Querétaro se enfrentará al Toluca en un encuentro correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El partido está programado para el 4 de abril de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora. Este duelo promete ser interesante debido a la diferencia de posiciones entre ambos equipos en la tabla de clasificación, con los locales buscando salir de la parte baja y los visitantes intentando mantenerse en los primeros lugares.

El contraste entre ambos equipos es evidente en la tabla de posiciones. Querétaro se encuentra en una situación complicada, ocupando el puesto 17 con apenas ocho puntos en 11 partidos disputados, con un balance negativo de ocho goles a favor y 16 en contra. Por su parte, Toluca está realizando una gran campaña, ubicándose en la tercera posición con 26 puntos tras 12 encuentros, mostrando solidez tanto ofensiva como defensiva con 19 goles anotados y solo siete recibidos. La diferencia de 18 puntos entre ambos equipos refleja la disparidad de rendimiento en la temporada actual, siendo este partido crucial para los locales si quieren comenzar a escalar posiciones.

Mudo Aguirre y Lucas Abascia durante el Atlas vs Querétaro | IMAGO7

Querétaro llega a este encuentro sin conocer la victoria en sus últimos cinco partidos, acumulando tres empates y dos derrotas. Los Gallos Blancos igualaron sin goles ante Atlas (0:0) el 21 de marzo y también empataron frente a Tigres (0:0) el 15 de marzo. Anteriormente cayeron ante América (1:2) el 7 de marzo, sufrieron una contundente derrota contra Monterrey (4:0) el 5 de marzo y empataron con Santos Laguna (2:2) el 28 de febrero. Por su parte, Toluca muestra un rendimiento más sólido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Diablos Rojos empataron con Pachuca (1:1) el 22 de marzo, vencieron a San Diego (4:0) en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 19 de marzo, igualaron con Atlas (1:1) el 15 de marzo, perdieron ante San Diego (3:2) en el torneo continental el 12 de marzo y derrotaron a FC Juárez (3:1) el 8 de marzo.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Toluca. En sus últimos cinco enfrentamientos, los Diablos Rojos han conseguido cuatro victorias y un empate. El encuentro más reciente se disputó el 18 de octubre de 2025, con una contundente victoria de Toluca por 4:0. Anteriormente, el 27 de febrero de 2025, Toluca también goleó a Querétaro por 5:0. El 19 de octubre de 2024, los Diablos se impusieron por 0:1 en el Estadio La Corregidora. El 13 de enero de 2024 se registró el único empate de los últimos cinco duelos, con un 2:2 en Querétaro. El 8 de octubre de 2023, Toluca venció 3:1 a los Gallos Blancos. Este dominio histórico reciente coloca a los visitantes como claros favoritos para el próximo encuentro.

Paulinho, jugador de Toluca | MEXSPORT

Ali Ávila se ha convertido en la principal referencia ofensiva del Queretaro FC en esta temporada. El delantero ha mostrado destellos de calidad en un equipo que ha tenido dificultades para encontrar el camino del gol, anotando solo 8 tantos en 11 partidos. Su capacidad para generar peligro en el área rival será fundamental si los Gallos Blancos quieren romper la racha negativa ante Toluca. Por parte de los visitantes, Alexis Vega regresó y se convirtió en la mayor amenaza ofensiva. El experimentado atacante ha sido pieza clave en los últimos partidos de los Diablos Rojos, contribuyendo significativamente. Su habilidad para desequilibrar en el uno contra uno y su precisión en la definición lo convierten en el jugador a vigilar por la defensa queretana.

¿Cuándo y dónde ver Querétaro vs Toluca?

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Lugar: Estadio La Corregidora, Querétaro

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: FOX y FOX ONE