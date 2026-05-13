Liga MX Femenil presume récords de audiencia; afición 'estalla' por horario y cambio de formato

El próximo 2027 se cumplirá una década desde que la Liga MX Femenil se estableció como torneo profesional. Fue en el primer semestre de 2017 que se celebró el primer certamen de Primera División de futbol femenino en México, con la Copa de la Liga MX Femenil con Pachuca como el primer -y hasta ahora único- campeón copero. Ya a partir del segundo semestre, con el Apertura 2017, se celebró por primera vez el torneo de liga y desde entonces la competencia ha progresado, con la llegada de jugadoras mexicoamericanas, extranjeras, creación de fuerzas básicas, etc.

En ese contexto, de cara a la Final del Clausura 2026 entre Rayadas de Monterrey y América, la propia Liga presumió los récords que se alcanzaron en este certamen más reciente. Y si bien son números que reflejan la relevancia que ha ganado la Liga MX Femenil a nivel internacional, un gran sector de la afición arremetió contra el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y la directora de la categoría femenina, Mariana Gutiérrez, entre otras cosas por los cambios que se dice que planean implementar para la siguiente temporada.

Jugadoras de Rayadas en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Liga MX Femenil alcanzó récord de audiencia

De acuerdo con el comunicado de la misma liga, en 2025 se posicionó como la de "mayor alcance global, liderando tanto en TV como en plataformas digitales la audiencia", co un alcance de 37.5 millones en el Apertura 2025 y 30.3 millones en el Clausura 2025. Con ello superó a la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos; la Barclays Women’s Super League de Inglaterra, y la Frauen Bundesliga de Alemania.

En ese mismo tenor, según los datos de la liga, para el Clausura 2026, la audiencia acumulada en los Cuartos de Final impuso un nuevo récord como la segunda mejor en la historia de la Liga MX Femenil con un total de 21.23 millones de espectadores. Esto representa un 85 por ciento de crecimiento en comparación con el Clausura 2025, y se espera que con la Final los números sean todavía mayores, pues en Fase Regular el partido de Monterrey y América fue el más visto con 663.4 mil espectadores.

Afición de Rayadas de Monterrey en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Por otra parte, la liga presumió que alcanzó el mayor número de debuts de jugadoras Formadas en México (FM), con 61 jugadoras debutantes. Además, señaló que la cantidad de minutos disputados incrementaron 150 por ciento en comparación con el Apertura 2025. Mientras que la ampliación a siete plazas para extranjeras permitió aumentar la representación a 31 países, con un incremento del 32 por ciento en jugadoras con doble nacionalidad respecto al Apertura 2024.

¿Por qué la afición 'estalló' contra la Liga MX Femenil?

A pesar del aire festivo con el que la Liga MX Femenil quiso presumir sus números, en redes sociales los seguidores no recibieron con alegría la información. La posibilidad de cambiar a un formato de torneo largo; el horario de la Final de Vuelta entre América y Rayadas (12:00 horas del centro de México), y la baja calidad de las transmisiones por medio de YouTube, fueron las principales quejas de aficionados y aficionadas.

En referencia a las transmisiones, la campaña FutFemDondeSea empezó en el Clausura 2025 y con ella la propia Liga MX Femenil, por medio de sus plataformas de redes sociales, se hizo cargo de las transmisiones de algunos partidos. Sin embargo, aunque ha servido para llevar los partidos a más usuarios, entre las quejas constantes está la falta de calidad en la transmisión y la poca experiencia por parte del equipo de narradores y analistas, ya que luego no se saben los nombres de las jugadoras o pierden de vista acciones importantes por hablar de otras cosas.

En cuanto a los horarios, por segundo torneo consecutivo la Liguilla ocupó los horarios habituales de la liga varonil y la Final se jugará en jueves y domingo, no en viernes y lunes como se acostumbraba. El problema fue que además el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes quedó programado a las 12:00 horas, algo que muchos seguidores consideraron como un mal trato a las futbolistas.