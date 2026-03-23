Lorenzo Faravelli manda fuerte mensaje a Martin Anselmi luego de ser despedido como DT de Botafogo

Lorenzo Faravelli, exjugador de Cruz Azul y actual futbolista de Necaxa, reaccionó la noticia acerca del despido de su extécnico en Cruz Azul Martín Anselmi, quien dirigía hasta hace unos días en el conjunto brasileño de Botafogo.

Martín Anselmi dirigió a Lorenzo Faravelli en su etapa con Cru Azul durante el Clausura 2024 y Apertura 2024, en este último torneo batió récord de puntos con La Máquina al llegar a 42 puntos en un torneo corto. Llevó a Cruz Azul a una Semifinal en la que fueron eliminados por América.

El mensaje de Lorenzo Faravelli a Anselmi tras su despido de Botafogo

Faravelli disputando un partido con Necaxa l MEXSPORT

El jugador de Necaxa, Lorenzo Faravelli, usó sus redes para mandarle un breve pero fuerte mensaje de apoyo a quien fue su técnico durante su etapa vistiendo la playera de La Máquina Cementera.

En las buenas y en las bravas DT

Historia de Lorenzo Farvelli mostrando su apoyo a Martín Anselmi l INSTA: @lolofaravelli

La novela de Anselmi tras salir de Cruz Azul

Martín Anselmi dejó de ser técnico de Cruz Azul de una forma muy polémica y que algunos calificaron como 'poco profesional'. El argentino viajó a Portugal en secreto tras los rumores de que iba a firmar con el Porto, medios de comunicación captaron al argentino en el aeropuerto, encapuchado y sin contestar preguntas.

El técnico argentino aún tenía contrato vigente con Cruz Azul, el propio club emitió un comunicado solicitando que se presentara inmediatamente a la instalaciones de La Noria o de lo contrario se procedería legalmente.

Anselmi firma con el Porto

Matín Anselmi saludando a la afición l MEXSPORT

No importando las advertencias por parte de su entonces club, Anselmi optó por continuar su viaje a Portugal y firmar definitivamente contrato con los azules, dejando del lado en proyecto con Cruz Azul.

La aventura europea en Portugal duró apenas cinco meses para Martín Anselmi, desde enero de 2025 hasta julio de 2025. El ciclo del sudamericano terminó prematuramente por malos resultados, dejando al Porto en el tercer lugar de la Primeira Liga y eliminado de todas las competiciones europeas, incluyendo UEFA Champions League y UEFA Europa League.

Martín Anselmi en el banquillo de Porto l MEXSPORT

Tras el fracaso en el país lusitano, el extécnico del Porto buscó una nueva oportunidad en Sudamérica, ahora en Brasil con el equipo de Botafogo. Anselmi fue anunciado nuevo técnico del equipo brasileño apenas en enero de 2026.

Etapa en el Botafogo