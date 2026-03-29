Luis Chávez regresa a las canchas y aviva su sueño mundialista

Tras nueve meses de inactividad por una grave lesión, el mediocampista mexicano Luis Chávez volvió a jugar con el Dinamo Moscú en un partido amistoso, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026.

El futbolista mexicano finalmente vio la luz al final del túnel. Después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el pasado 25 de junio, lesión que lo apartó de los terrenos de juego y lo obligó a someterse a una cirugía, Chávez completó su proceso de recuperación.

Este domingo, el exjugador del Pachuca sumó sus primeros minutos en el encuentro amistoso que su equipo, el Dinamo de Moscú, disputó contra el FC Tver. El regreso del centrocampista se produjo en un momento clave, a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

Luis Chávez anotando gol en la victoria de México ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

Un regreso celebrado por su club

El Dinamo de Moscú no tardó en celebrar el retorno de su jugador. El club ruso se impuso con un contundente 5-0 sobre el FC Tver y destacó la reaparición de Chávez en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el equipo compartió una serie de imágenes del partido con un mensaje claro: "Lo más destacado está en la primera foto. ¡Bienvenido de nuevo, Luis!".

Por su parte, el propio futbolista expresó su alegría en una historia de Instagram, donde compartió una foto del encuentro. "Después de 9 meses pude jugar algunos minutos hoy. Bendito seas mi Dios", escribió Chávez, reflejando el largo y difícil camino que ha recorrido para volver a competir.

Luis Chávez con la Selección Mexicana, previo a su lesión | IMAGO 7

La carrera por un lugar en el Mundial

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el principal objetivo de Luis Chávez será recuperar su mejor nivel físico y futbolístico para ganarse la confianza del seleccionador nacional, Javier Aguirre. Aunque ya había sido convocado para el partido contra el Zenit el pasado 22 de marzo, en aquella ocasión permaneció en el banquillo.

El camino no será fácil. Chávez deberá competir por un puesto en el mediocampo de la selección mexicana con otros jugadores en gran forma, como Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Erik Lira y Brian Gutiérrez. Su rendimiento en la liga rusa en las próximas semanas será decisivo para sus aspiraciones de formar parte del equipo que representará a México en la máxima cita del futbol.