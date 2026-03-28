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Futbol

Matías Rojas y Agustín Giay debutaron con la Selección Argentina ante Mauritania

Agustín Giay entrenando con Argentina l AP
Jorge Armando Hernández 09:09 - 28 marzo 2026
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Tras la victoria de Argentina ante Mauritania, la Escaloneta debutó a dos jugadores quienes tuvieron una probada de lo que es vestir la camiseta de la albiceleste

La Selección Argentina de Lionel Scaloni tuvo que reaccionar rápidamente ante la lesión de Joaquín Panichelli quien se lesionó durante un entrenamiento previo al partido ante Mauritania, el cual la albiceleste ganó por 2-1.

Argentina contra Mauritania en una jugada l AP

La albicelestes no pudo jugar la Finalissima ante España debido a que el partido por el trofeo entre el Campeón de América y el Campeón de Europa tuvo que ser cancelado debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente

Scaloni aprovechó la lesión de Panichelli para darle la oportunidad de debutar a dos jóvenes promesas en la Selección Argentina. Matías Rojas y Agustín Giay vieron sus primeros minutos vistiendo la camiseta de la selección campeona del mundo.

Matías Rojas es lateral por parte del Racing en la Liga Profesional de Argentina, por otro lado, Agustín Giay milita actualmente con Palmeiras de Brasil.

¿Cuántos jugadores juntó la Selección Argentina previo a Qatar 2022?
Messi corriendo tras el balón l AP

De esta manera, el conjunto campeón en Qatar 2022 suma 61 jugadores probados en la Selección Mayor, de los cuales 13 probaron las mieles de la gloria mundialista.

Julián Álvarez quitándose la marca l AP

En esta ocasión, Rojas y Giay formaron parte de los 14 nuevos convocados a disputar los partidos amistosos de preparación para encarar el Mundial y defender la corona.

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