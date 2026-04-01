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Metro CDMX modifica horario de servicio para Semana Santa

El Metro mantendrá operación en toda su red durante Semana Santa./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:58 - 31 marzo 2026
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Usuarios deberán tomar previsiones ante cambios en el servicio

El Metro de la Ciudad de México anunció modificaciones en su horario de servicio con motivo de las vacaciones de Semana Santa 2026, con el objetivo de adaptarse a la disminución de usuarios durante este periodo.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informaron que estos cambios aplicarán en días específicos de la semana mayor, por lo que es importante que los usuarios tomen precauciones y consideren los nuevos horarios al planear sus traslados.

El programa “Tu bici viaja en Metro” estará disponible en días festivos./ Pixabay

¿Cómo será el horario del Metro CDMX en Semana Santa 2026?

De acuerdo con la información oficial, el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondientes a Jueves y Viernes Santo, el Metro operará con horario de día festivo, es decir, de 07:00 a 24:00 horas.

Este ajuste responde a la baja afluencia de pasajeros que suele registrarse durante estos días, cuando muchas personas suspenden actividades laborales o escolares.

Para el resto de los días de la semana, el servicio mantendrá sus horarios habituales: de 05:00 a 24:00 horas en días laborales, 06:00 a 24:00 horas los sábados y 07:00 a 24:00 horas los domingos.

Las modificaciones aplican el 2 y 3 de abril en la CDMX./ Pixabay

¿Qué deben tomar en cuenta los usuarios?

Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar estos cambios para evitar contratiempos, especialmente si planean realizar traslados en días santos o durante el fin de semana largo.

Asimismo, recordaron que se mantiene el programa “Tu bici viaja en Metro”, el cual permite el ingreso de bicicletas durante los días festivos, lo que puede ser una alternativa para quienes buscan opciones de movilidad diferentes.

El Metro continúa siendo uno de los medios de transporte más utilizados en la capital, por lo que estos ajustes buscan garantizar un servicio eficiente acorde a la demanda.

Aunque el horario cambia en días específicos, la operación del sistema se mantiene activa en toda la red, permitiendo a los usuarios desplazarse por la ciudad sin interrupciones.

El sistema de transporte se adapta al periodo vacacional./ Pixabay
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