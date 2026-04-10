México vs Islas Vírgenes: ¿Dónde y a qué hora ver el partido en el Campeonato Concacaf W 2026?

Con miras a Brasil 2027. Después de ausentarse en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana Femenil busca regresar al torneo de la FIFA y ahora buscará dar un paso más en ese objetivo. El equipo dirigido por Pedro López se enfrentará este viernes a Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en su penúltimo juego de la primera fase del Campeonato Concacaf W 2026.

El Tri necesita quedar líder del Grupo A para avanzar a la Fase Final de la eliminatoria, en la cual ya están clasificados Estados Unidos y Canadá. En esa etapa, los cuatro semifinalistas avanzarán al Mundial, mientras que los dos finalistas y el tercer lugar irán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con cuatro plazas mundialistas y tres olímpicas disponibles en la Concacaf, México está prácticamente obligado a clasificar a ambos torneos. Por ahora, su objetivo está en el juego de este viernes, al cual llega con dos victorias, 21 goles a favor y ninguno en contra en las eliminatorias, mientras que su rival venció 2-1 a Santa Lucía en la primera fecha, pero luego cayó 0-9 contra Puerto Rico.

Jugadoras de la Selección Femenil en celebración en un juego de preparación | IMAGO 7

Por lo que en el papel, se espera otra goleada por parte del Tri, que desafortunadamente no contará con dos jugadoras clave. Lizbeth Ovalles y Diana Ordoñez causaron baja de la convocatoria por sus lesiones con Orlando Pride y Tigres, respectivamente, por lo que López Ramos deberá ajustar sus piezas.

¿Cuál es el panorama del Tri femenil en las eliminatorias?

De momento, México está en la segunda posición del Grupo A con seis puntos, tres menos que Puerto Rico, que por ahora está en lo más alto del sector. Sin embargo, el Tri tiene un partido menos que las caribeñas, a las cuales enfrentará en la última jornada de esta fase.

Selección Mexicana Femenil en festejo de gol | IMAGO7

Con una diferencia de seis goles o más, el combinado azteca tomará el liderato del grupo, por lo que en caso de un empate contra Puerto Rico, avanzará a la siguiente fase de la eliminatoria. Mientras que con una inesperada derrota o empate contra Islas Vírgenes, México tendrá que ganar su último juego.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de México vs Islas Vírgenes?

Fecha : Viernes 10 de abril de 2026

Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede : Estadio Carlos Vega Villalba

Transmisión: Canal de YouTube de la Concacaf