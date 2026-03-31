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Futbol

¿Minimiza a Estados Unidos? Joao Félix señala que nunca ha visto un partido de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos previo al partido amistoso contra Bélgica | AP
La Selección de Estados Unidos previo al partido amistoso contra Bélgica | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:48 - 31 marzo 2026
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El atacante de Portugal fue sincero de cara a su segundo compromiso de la Fecha FIFA previo al Mundial 2026

De ser goleado por Bélgica, a "ignorado" por Portugal. Como una de las tres anfitrionas de la próxima Copa del Mundo 2026, la Selección de Estados Unidos está obligada a tener una buena actuación en el torneo del próximo verano. Sin embargo, de momento el escenario no es alentador luego de la derrota por goleada 2-5 ante la Selección de Bélgica en la actual Fecha FIFA.

Mauricio Pochettino tras la derrota de Estados Unidos contra Bélgica | AP
Mauricio Pochettino tras la derrota de Estados Unidos contra Bélgica | AP

Por si fuera poco, su próximo rival, Portugal, pareciera que no le da mayor relevancia al equipo de las Barras y las Estrellas. Al menos esa impresión dejaron las palabras de Joao Félix, quien en conferencia de prensa -previo al partido de este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta- aceptó que es poca la información que tiene respecto al conjunto estadounidense.

¿Qué dijo Joao Félix sobre la Selección de Estados Unidos?

Si bien el jugador de Al Nassr no fue grosero ni denostativo, sí dejó en evidencia que el futbol estadounidense todavía tiene camino que recorrer para consolidarse como un referente a nivel internacional. "Creo que aquí no se vive mucho el futbol, no creo que tengan mucha presión. Vienen de una derrota, pero sabemos que es un equipo con buenos jugadores a nivel individual".

Weston McKennie en el amistoso contra Bélgica | AP
Weston McKennie en el amistoso contra Bélgica | AP

"Colectivamente, creo que nunca he visto un partido suyo, pero ahora vamos a analizarlo. Tienen buenos futbolistas, sus peligros y hay que estar atentos", declaró Joao Félix, quien ante la Selección Mexicana ingresó en el segundo tiempo en lugar de Gonçalo Guedes. Respecto al empate sin goles contra el Tri, consideró que fue un partido "en una situación diferente a la que estamos acostumbrados".

"Fue un amistoso. No es una excusa, pero es distinto. La última vez que estuvimos juntos fue en noviembre. El míster eligió dos equipos y muchos jugadores que no solían jugar juntos, las ideas no estaban del todo claras. No creo que hayamos hecho un mal partido. Fue un encuentro competitivo, México no es un rival débil, tiene una buena selección; ellos tuvieron una ocasión clara, pero debemos mejorar en lo que podamos", finalizó.

Joao Félix en el partido amistoso contra México | AP
Joao Félix en el partido amistoso contra México | AP

¿Cómo le ha ido Portugal contra Estados Unidos?

Será apenas la octava ocasión que Portugal y Estados Unidos se vean las caras, y la primera desde noviembre de 2017, cuando empataron a un gol en un amistoso celebrado en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Previo a ello, en el Mundial 2014, empataron 2-2 y antes los norteamericanos sumaron dos victorias al hilo. La más reciente victoria de los europeos fue en un amistoso de diciembre de 1990, 1-0 con gol de Domingos Paciência.

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