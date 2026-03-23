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Modernizan carretera Salina Cruz-Zihuatanejo: inversión, avances y fecha de conclusión

La carretera forma parte de los ejes prioritarios de infraestructura del Gobierno de México./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:55 - 23 marzo 2026
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La obra beneficiará a 1.9 millones de personas y contempla una inversión superior a 24 mil millones de pesos en el sur del país

El Gobierno de México avanza en la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, una de las obras prioritarias en materia de infraestructura que busca mejorar la conectividad entre Oaxaca y Guerrero. Este proyecto impactará directamente a más de 1.9 millones de habitantes, al facilitar traslados más seguros y eficientes.

La intervención forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la red carretera y detonar el desarrollo económico en el sur del país. Para ello, se contempla una inversión total de 24 mil 772 millones de pesos, además de la generación de miles de empleos durante su ejecución.

Con una longitud de 423 kilómetros, esta vía se encuentra en proceso de ampliación para mejorar sus condiciones. El objetivo es aumentar el ancho de circulación, lo que permitirá un tránsito más ágil y reducirá riesgos para los usuarios.

El proyecto contempla una inversión superior a 24 mil millones de pesos en el sur del país./ Gobierno de México

¿Qué beneficios tendrá la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo?

Más allá de la infraestructura, este proyecto busca transformar la movilidad en la región. La carretera conecta con la ruta Costera del Pacífico, lo que la convierte en un eje clave para el transporte de mercancías y el turismo.

Además, se espera que contribuya al crecimiento económico de zonas con alta actividad turística y portuaria, al facilitar el acceso a destinos como Huatulco, Puerto Escondido y Zihuatanejo.

También tendrá un impacto directo en la seguridad vial, al contar con mejores condiciones de circulación y señalización, lo que reducirá accidentes y mejorará la experiencia de viaje.

La obra busca mejorar la conectividad entre Oaxaca y Guerrero./ Gobierno de México

Avances de la obra y lo que viene en 2026

Durante 2025, se avanzó en la ampliación de 27 kilómetros de la carretera, además de la construcción de ocho puentes, principalmente en tramos de Oaxaca y Guerrero.

Para este 2026, los trabajos continuarán con la intervención de 37 kilómetros adicionales, especialmente en zonas de Oaxaca como Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-El Cacalote, donde se realizarán obras de pavimentación, drenaje y señalización.

La obra se ejecuta por etapas y se prevé que quede completamente terminada en diciembre de 2029, beneficiando a múltiples regiones del Pacífico mexicano.

Con este proyecto, el gobierno federal busca no solo mejorar la conectividad, sino también elevar la calidad de vida de las comunidades, al impulsar el desarrollo económico y facilitar el acceso a servicios y oportunidades en el sur del país.

En 2025 se avanzó en la ampliación de 27 kilómetros y la construcción de ocho puentes./ Gobierno de México
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