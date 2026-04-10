Muere estudiante de FES Cuautitlán tras presunto asalto a balazos; UNAM exige justicia

La violencia volvió a golpear a la comunidad estudiantil. Un alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perdió la vida tras ser atacado a balazos durante un presunto asalto en las inmediaciones de la FES Cuautitlán, en el Estado de México.

La UNAM condenó el homicidio y exigió justicia por la muerte del alumno. / RS

¿Qué ocurrió con el estudiante de la FES Cuautitlán?

Los hechos se registraron el jueves 9 de abril, alrededor de las 14:00 horas, en la calle Narciso Mendoza, en el poblado de San Sebastián Xhala, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante —identificado como Joel Ulises Cristóbal Castillo— presuntamente fue interceptado por un sujeto que intentó despojarlo de sus pertenencias. Durante el asalto, el agresor le habría disparado en al menos dos ocasiones.

El joven murió en el lugar, quedando su cuerpo sobre la vía pública, a escasos metros del plantel educativo.

El ataque ocurrió en Cuautitlán Izcalli y generó indignación entre la comunidad universitaria. / RS

Investigación en curso y sin detenidos

Tras el ataque, autoridades del Estado de México iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Entre los indicios, se presume el robo como principal móvil, ya que la víctima presentaba señales de haber sido despojada de objetos personales como celular y cartera.

La víctima fue identificada como alumno de la licenciatura en Administración. / UNAM

Reacción de la UNAM y exigencia de justicia

La FES Cuautitlán y la comunidad universitaria condenaron el asesinato y expresaron solidaridad con la familia del estudiante:

“La FES Cuautitlán, y la comunidad universitaria en su conjunto, nos sumamos con solidaridad y profundo respeto al duelo de la familia y amigos de Joel Ulises en estos dolorosos momentos. Demandamos a las autoridades correspondientes, el esclarecimiento de este hecho, acontecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como una investigación eficaz que permita llevar ante la justicia a la o las personas responsables de este crimen”.

Inseguridad en la zona, una preocupación constante

El caso ha reavivado la preocupación por la inseguridad en los alrededores del plantel, donde estudiantes han señalado riesgos constantes al transitar.