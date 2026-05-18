Mundial 2026: Australia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

La Selección de Australia ya se prepara para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo que marcará la séptima participación de los “Socceroos” en una justa mundialista. El combinado oceánico buscará superar sus mejores actuaciones históricas luego de haber alcanzado la fase eliminatoria únicamente en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, siendo esta última su campaña más recordada tras avanzar hasta los Octavos de Final.

La escuadra australiana llegará al certamen con una mezcla de juventud, experiencia europea y futbolistas consolidados en distintas ligas internacionales. El objetivo del equipo será competir en un Mundial ampliado de 48 selecciones que ofrece mayores posibilidades de clasificación a la siguiente ronda, aunque Australia deberá superar un grupo complejo para mantenerse con vida en la competición.

Bahréin sorprende y vence a Australia en las clasificatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026 | AP

La figura

Uno de los nombres más importantes del nuevo proyecto australiano es Alessandro Circati, defensor central del Parma y considerado el líder de la nueva generación de los Socceroos. Nacido en Italia pero internacional con Australia, Circati se ha convertido en una pieza fundamental del esquema de Tony Popovic gracias a su capacidad defensiva, liderazgo y salida desde el fondo.

El zaguero de 22 años regresó recientemente de una grave lesión de ligamentos y logró recuperar protagonismo en la selección durante la Fecha FIFA de marzo, incluso marcando gol ante Curazao. Su evolución ha despertado grandes expectativas dentro del fútbol australiano, que ve en él a uno de los referentes para el presente y futuro del combinado nacional.

Australia vence a Arabia Saudita y clasifica al Mundial 2026 | AP

El calendario de Australia en el Mundial 2026

Australia afrontará una exigente fase de grupos durante la Copa del Mundo de 2026. Los Socceroos fueron ubicados en un sector donde enfrentarán a Estados Unidos, Paraguay y a un representante europeo proveniente del repechaje UEFA, con Turquía como principal candidato.

Australia vs Turquía l 13 de junio l 10:00hrs l Estadio BC Place

Estados Unidos vs Australia l 19 de junio l 13:00hrs l Lumen Field

Paraguay vs Australia l 25 de junio l 20:00hrs l Levi´s Stadium

El de 2026 será el quinto Mundial al hilo para Australia | AP

Los números históricos de Australia en los Mundiales

Australia disputará su séptima Copa del Mundo tras haber participado en Alemania 1974, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en 2026. El equipo oceánico solamente logró superar la fase de grupos en dos ocasiones: Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, donde cayó dramáticamente ante Italia en octavos de final.

En su historial mundialista, los Socceroos han construido una identidad competitiva basada en intensidad física, orden táctico y disciplina defensiva. Aunque no figuran entre las potencias tradicionales, Australia suele convertirse en un rival incómodo para cualquier selección en torneos internacionales.

Los convocados de Australia rumbo al Mundial

Jugador Posición Club actual Mathew Ryan Portero RC Lens Paul Izzo Portero Randers FC Patrick Beach Portero Melbourne City FC Alessandro Circati Defensa central Parma Calcio Cameron Burgess Defensa central Ipswich Town Aziz Behich Lateral izquierdo Melbourne City FC Jordan Bos Lateral izquierdo KVC Westerlo Milos Degenek Defensa central FK Crvena zvezda Kye Rowles Defensa central Heart of Midlothian FC Riley McGree Mediocampista ofensivo Middlesbrough FC Connor Metcalfe Mediocampista FC St. Pauli Ajdin Hrustic Mediocampista ofensivo Heracles Almelo Aiden O’Neill Mediocampista defensivo Standard de Lieja Patrick Yazbek Mediocampista Viking FK Alexander Robertson Mediocampista Portsmouth FC Martin Boyle Extremo / Delantero Hibernian FC Nestory Irankunda Extremo Bayern Múnich Awer Mabil Extremo Grasshopper Club Zürich Nishan Velupillay Delantero / Extremo Melbourne Victory FC Deni Juric Delantero centro Western United FC Ante Suto Delantero Hajduk Split

¿Quién es el DT?

El seleccionador Tony Popovic encabeza el nuevo proceso mundialista de Australia. Exdefensor internacional y participante en el Mundial de Alemania 2006, Popovic asumió el cargo con la misión de rejuvenecer al equipo y devolverle competitividad internacional a los Socceroos.