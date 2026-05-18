Mundial 2026: Australia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
La Selección de Australia ya se prepara para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo que marcará la séptima participación de los “Socceroos” en una justa mundialista. El combinado oceánico buscará superar sus mejores actuaciones históricas luego de haber alcanzado la fase eliminatoria únicamente en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, siendo esta última su campaña más recordada tras avanzar hasta los Octavos de Final.
La escuadra australiana llegará al certamen con una mezcla de juventud, experiencia europea y futbolistas consolidados en distintas ligas internacionales. El objetivo del equipo será competir en un Mundial ampliado de 48 selecciones que ofrece mayores posibilidades de clasificación a la siguiente ronda, aunque Australia deberá superar un grupo complejo para mantenerse con vida en la competición.
La figura
Uno de los nombres más importantes del nuevo proyecto australiano es Alessandro Circati, defensor central del Parma y considerado el líder de la nueva generación de los Socceroos. Nacido en Italia pero internacional con Australia, Circati se ha convertido en una pieza fundamental del esquema de Tony Popovic gracias a su capacidad defensiva, liderazgo y salida desde el fondo.
El zaguero de 22 años regresó recientemente de una grave lesión de ligamentos y logró recuperar protagonismo en la selección durante la Fecha FIFA de marzo, incluso marcando gol ante Curazao. Su evolución ha despertado grandes expectativas dentro del fútbol australiano, que ve en él a uno de los referentes para el presente y futuro del combinado nacional.
El calendario de Australia en el Mundial 2026
Australia afrontará una exigente fase de grupos durante la Copa del Mundo de 2026. Los Socceroos fueron ubicados en un sector donde enfrentarán a Estados Unidos, Paraguay y a un representante europeo proveniente del repechaje UEFA, con Turquía como principal candidato.
Australia vs Turquía l 13 de junio l 10:00hrs l Estadio BC Place
Estados Unidos vs Australia l 19 de junio l 13:00hrs l Lumen Field
Paraguay vs Australia l 25 de junio l 20:00hrs l Levi´s Stadium
Los números históricos de Australia en los Mundiales
Australia disputará su séptima Copa del Mundo tras haber participado en Alemania 1974, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en 2026. El equipo oceánico solamente logró superar la fase de grupos en dos ocasiones: Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, donde cayó dramáticamente ante Italia en octavos de final.
En su historial mundialista, los Socceroos han construido una identidad competitiva basada en intensidad física, orden táctico y disciplina defensiva. Aunque no figuran entre las potencias tradicionales, Australia suele convertirse en un rival incómodo para cualquier selección en torneos internacionales.
Los convocados de Australia rumbo al Mundial
Jugador
Posición
Club actual
Mathew Ryan
Portero
RC Lens
Paul Izzo
Portero
Randers FC
Patrick Beach
Portero
Melbourne City FC
Alessandro Circati
Defensa central
Parma Calcio
Cameron Burgess
Defensa central
Ipswich Town
Aziz Behich
Lateral izquierdo
Melbourne City FC
Jordan Bos
Lateral izquierdo
KVC Westerlo
Milos Degenek
Defensa central
FK Crvena zvezda
Kye Rowles
Defensa central
Heart of Midlothian FC
Riley McGree
Mediocampista ofensivo
Middlesbrough FC
Connor Metcalfe
Mediocampista
FC St. Pauli
Ajdin Hrustic
Mediocampista ofensivo
Heracles Almelo
Aiden O’Neill
Mediocampista defensivo
Standard de Lieja
Patrick Yazbek
Mediocampista
Viking FK
Alexander Robertson
Mediocampista
Portsmouth FC
Martin Boyle
Extremo / Delantero
Hibernian FC
Nestory Irankunda
Extremo
Bayern Múnich
Awer Mabil
Extremo
Grasshopper Club Zürich
Nishan Velupillay
Delantero / Extremo
Melbourne Victory FC
Deni Juric
Delantero centro
Western United FC
Ante Suto
Delantero
Hajduk Split
¿Quién es el DT?
El seleccionador Tony Popovic encabeza el nuevo proceso mundialista de Australia. Exdefensor internacional y participante en el Mundial de Alemania 2006, Popovic asumió el cargo con la misión de rejuvenecer al equipo y devolverle competitividad internacional a los Socceroos.
El estratega australiano ha apostado por una combinación entre futbolistas jóvenes y jugadores con experiencia europea, además de mantener una filosofía basada en intensidad, presión alta y fortaleza defensiva. Bajo su dirección, Australia espera convertirse en una de las selecciones sorpresa del Mundial de 2026 y pelear nuevamente por un lugar en las rondas de eliminación directa.