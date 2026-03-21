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Futbol Nacional

Pachuca vs Toluca: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Pachuca vs Toluca | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:16 - 21 marzo 2026
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Pachuca y Toluca se enfrentan en un duelo con 'sabor a Liguilla'

El Pachuca recibirá al Toluca en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el domingo 22 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Miguel Hidalgo. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones.

El Toluca llega a este encuentro ocupando la tercera posición de la Liga MX con 25 puntos tras 11 jornadas disputadas, mostrando un rendimiento ofensivo destacado con 18 goles a favor y apenas 6 en contra. Por su parte, el Pachuca se ubica en el cuarto puesto con 21 puntos en el mismo número de partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 9. La diferencia de cuatro puntos entre ambos equipos hace que este duelo sea crucial para los locales, quienes podrían acercarse a su rival directo en la lucha por los primeros puestos del campeonato, mientras que los Diablos Rojos buscarán consolidar su posición en el podio.

Salomón Rondón tras anotar gol con Pachuca en Liga MX I IMAGO7

El Pachuca llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los Tuzos empataron 1:1 contra Atlético de San Luis (14.03.2026), vencieron 2:1 a Puebla (08.03.2026) y por el mismo marcador a Necaxa (04.03.2026), cayeron 1:0 ante Mazatlán FC (28.02.2026) y sorprendieron a Tigres con una victoria a domicilio por 1:2 (21.02.2026). Por su parte, el Toluca ha tenido un calendario más exigente al competir también en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde recientemente goleó 4:0 a San Diego (19.03.2026) tras haber perdido 3:2 en la ida (12.03.2026). En la Liga MX, los Diablos Rojos empataron 1:1 con Atlas (15.03.2026), vencieron 3:1 a FC Juárez (08.03.2026) y consiguieron un valioso triunfo por 2:3 ante Club Universidad Nacional (04.03.2026). Ambos equipos ocupan posiciones de liguilla, lo que añade mayor relevancia a este enfrentamiento.

El historial reciente entre Pachuca y Toluca muestra una ligera ventaja para los Diablos Rojos. En su último encuentro, disputado el 27 de octubre de 2025, igualaron 2:2 en el estadio del Toluca. Anteriormente, el 29 de marzo de 2025, los escarlatas se impusieron por 3:2 también como locales. El 18 de septiembre de 2024, empataron 2:2 en el Estadio Hidalgo, mientras que el 31 de marzo de 2024, Toluca venció a Pachuca a domicilio por 2:3. El resultado más contundente de los últimos enfrentamientos se produjo el 3 de septiembre de 2023, cuando Toluca goleó 5:0 a los Tuzos. Este historial refleja que los últimos cinco duelos han sido favorables para el Toluca, con tres victorias y dos empates.

Toluca en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

Alan Bautista se ha consolidado como la figura destacada del Pachuca en esta temporada. El mediocampista ha mostrado una gran capacidad para generar juego en el centro del campo, convirtiéndose en el motor del equipo. Su visión de juego y precisión en los pases han sido fundamentales para alimentar a los delanteros del conjunto tuzo. Por parte del Toluca, Alexis Vega continúa siendo el referente ofensivo del equipo. El atacante ha demostrado su capacidad goleadora y su habilidad para desequilibrar defensas rivales. Su experiencia en partidos de alta exigencia y su efectividad frente al arco lo convierten en una amenaza constante para la defensa del Pachuca. El duelo entre estos dos jugadores podría ser determinante para el resultado final del encuentro.

El Estadio Hidalgo será la sede de este duelo | Imago7

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER PACHUCA VS TOLUCA?

  • Fecha: domingo 21 de marzo

  • Hora: 17:00 horas del centro de México

  • Lugar: Estadio Hidalgo

  • Dónde ver: FOX One

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