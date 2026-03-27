Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Pago doble de Becas Bienestar en abril 2026: estos estudiantes recibirán hasta 11,600 pesos

En abril de 2026 algunos beneficiarios recibirán un pago doble de las Becas para el Bienestar. / RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:52 - 26 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Algunos beneficiarios de las Becas para el Bienestar tendrán un depósito acumulado en abril; los montos van desde 3,800 hasta 11,600 pesos

Durante abril de 2026, el programa de Becas para el Bienestar realizará depósitos acumulados para ciertos beneficiarios, lo que ha generado dudas sobre quiénes recibirán más dinero y por qué se trata de un pago doble.

Este ajuste no corresponde a un apoyo extra, sino a la entrega adelantada de recursos de distintos periodos, de acuerdo con la organización del calendario oficial del programa.

Estudiantes de nivel medio superior podrán recibir hasta 11,600 pesos en un solo depósito./ RS

¿Quiénes recibirán el monto más alto de la beca?

Los pagos más elevados están dirigidos a estudiantes del nivel medio superior inscritos en la Beca Universal Benito Juárez, quienes podrían recibir hasta 11,600 pesos en un solo depósito.

Este monto se explica porque incluye la suma de varios bimestres, lo que incrementa significativamente la cantidad habitual que reciben los beneficiarios.

La dispersión de estos recursos busca garantizar que los estudiantes continúen con su apoyo económico sin interrupciones, especialmente en contextos donde se ajustan fechas de pago.

Otros alumnos recibirán alrededor de 3,800 pesos correspondientes a dos bimestres./ RS

¿Por qué algunos alumnos recibirán 3,800 pesos?

En otros casos, los beneficiarios recibirán alrededor de 3,800 pesos, cifra que corresponde al acumulado de dos bimestres del programa.

Este monto aplica principalmente para estudiantes de niveles distintos o programas con apoyos menores, lo que explica la diferencia respecto a quienes reciben cantidades más altas.

Las autoridades han indicado que estos pagos se entregarán de forma escalonada, por lo que no todos los estudiantes verán reflejado el depósito al mismo tiempo.

Por ello, se recomienda a los beneficiarios revisar sus cuentas bancarias y mantenerse atentos a los canales oficiales para confirmar fechas y montos.

El programa de Becas para el Bienestar mantiene como objetivo principal apoyar la permanencia escolar, brindando recursos a estudiantes de distintos niveles educativos en todo el país.

El pago acumulado responde a ajustes en el calendario del programa social./ RS
Últimos videos
Lo Último
00:30 Estos son los partidos de hoy viernes 27 de marzo
00:01 A 76 días. El origen de una tradición: el primer álbum Panini de la historia nació en México 70
23:57 Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles'
23:47 Bob Marley, la inspiración de los tapatíos para apoyar a Jamaica en Guadalajara
23:41 Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental
23:17 Nueva Caledonia, la selección que conquistó el corazón de un aficionado mexicano
23:00 ¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial
22:56 Grito homofóbico se hace presente en el Jamaica vs. Nueva Caledonia
22:52 Pago doble de Becas Bienestar en abril 2026: estos estudiantes recibirán hasta 11,600 pesos
22:44 Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica
Tendencia
1
Futbol Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
2
Futbol Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
3
Contra Hoy No Circula jueves 26 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
4
Futbol Tijuana le da prioridad a la rehabilitación de Gil Mora para que llegue al Mundial
5
Futbol Loco Abreu pide no descartar a Toño Rodríguez para el Mundial 2026
6
Futbol América sorprende en el Volcán y vence por la mínima a las Amazonas
Te recomendamos
Valeria del Campo se enfrenta a Charlyn Corral en la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Futbol
27/03/2026
Estos son los partidos de hoy viernes 27 de marzo
A 76 días. El origen de una tradición: el primer álbum Panini de la historia nació en México 70
Futbol
27/03/2026
A 76 días. El origen de una tradición: el primer álbum Panini de la historia nació en México 70
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP
Futbol
26/03/2026
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles'
Aficionado con playera de Bob Marley | ALFREDO OLIVAREZ
Futbol
26/03/2026
Bob Marley, la inspiración de los tapatíos para apoyar a Jamaica en Guadalajara
Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental
Futbol
26/03/2026
Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental
Afición mexicana apoyó a Nueva Caledonia en el Repechaje | IMAGO7
Futbol
26/03/2026
Nueva Caledonia, la selección que conquistó el corazón de un aficionado mexicano