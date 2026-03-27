Pago doble de Becas Bienestar en abril 2026: estos estudiantes recibirán hasta 11,600 pesos

Durante abril de 2026, el programa de Becas para el Bienestar realizará depósitos acumulados para ciertos beneficiarios, lo que ha generado dudas sobre quiénes recibirán más dinero y por qué se trata de un pago doble.

Este ajuste no corresponde a un apoyo extra, sino a la entrega adelantada de recursos de distintos periodos, de acuerdo con la organización del calendario oficial del programa.

Estudiantes de nivel medio superior podrán recibir hasta 11,600 pesos en un solo depósito./ RS

¿Quiénes recibirán el monto más alto de la beca?

Los pagos más elevados están dirigidos a estudiantes del nivel medio superior inscritos en la Beca Universal Benito Juárez, quienes podrían recibir hasta 11,600 pesos en un solo depósito.

Este monto se explica porque incluye la suma de varios bimestres, lo que incrementa significativamente la cantidad habitual que reciben los beneficiarios.

La dispersión de estos recursos busca garantizar que los estudiantes continúen con su apoyo económico sin interrupciones, especialmente en contextos donde se ajustan fechas de pago.

Otros alumnos recibirán alrededor de 3,800 pesos correspondientes a dos bimestres./ RS

¿Por qué algunos alumnos recibirán 3,800 pesos?

En otros casos, los beneficiarios recibirán alrededor de 3,800 pesos, cifra que corresponde al acumulado de dos bimestres del programa.

Este monto aplica principalmente para estudiantes de niveles distintos o programas con apoyos menores, lo que explica la diferencia respecto a quienes reciben cantidades más altas.

Las autoridades han indicado que estos pagos se entregarán de forma escalonada, por lo que no todos los estudiantes verán reflejado el depósito al mismo tiempo.

Por ello, se recomienda a los beneficiarios revisar sus cuentas bancarias y mantenerse atentos a los canales oficiales para confirmar fechas y montos.

El programa de Becas para el Bienestar mantiene como objetivo principal apoyar la permanencia escolar, brindando recursos a estudiantes de distintos niveles educativos en todo el país.