Papá de Lamine Yamal vuelve a generar polémica: “A mi hijo no le hace falta compararse con nadie”

Nuevamente, el papá de Lamine Yamal vuelve a generar polémica en redes sociales, ya que hizo un video dando declaraciones que intentan elevar el nivel futbolístico de la joven estrella del Barcelona.

Aunque parezca asombroso, Mounir Nasraou no es la primera vez que utiliza el nombre de su hijo para generar este tipo de escenarios; hasta ha llegado a decir que no le molesta afirmar que vive de usar el nombre del jugador del Barcelona.

🤯"LAMINE NO ha demostrado ni el 20% de sus CUALIDADES FUTBOLÍSTICAS".



🗣️ El padre del jugador del Barça confiesa su potencial.



Vía 'hustlehard' pic.twitter.com/tiDqD5mrcJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 25, 2026

“Lamine no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades futbolísticas”

En un video compartido por El Chiringuito, el papá de Lamine Yamal afirma contundentemente que su hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades futbolísticas y, refiriéndose a una supuesta polémica, que él compara a su hijo con otras estrellas del futbol.

Lamine Yamal marca hat trick ante Villarreal | AP

Lamine no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades futbolísticas, ni el 20%; lo dice su padre.

Yo no comparo a mi hijo con nadie; ¿sabes con quién lo comparo? Con él mismo: que llegue a ser mejor de lo que es.

Lamine Yamal se lamenta falla | AP

“No le falta compararse con nadie”

Durante el video, siguió afirmando que su hijo no necesita compararse con nadie en el mundo del futbol; siempre tiene que haber un respeto hacia los futbolistas de ahora, de antes y de después.

Lamine no le falta compararse con nadie, porque nadie se ha comparado con él. Ante todo, respeto a todos los futbolistas que están ahora, antes y después. Porque hay que respetar a todo el mundo por igual.