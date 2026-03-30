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Precio del dólar hoy 30 de marzo: Supera los 18 pesos y presiona al peso mexicano

El dólar comienza a retomar fuerza en el mercado/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:13 - 30 marzo 2026
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El billete verde se cotiza promedio en 17.61 pesos a la compra y 18.34 pesos a la venta

El precio del dólar hoy lunes 30 de marzo de 2026 inicia la jornada en 18.06 pesos por unidad, nivel que marca un repunte importante en el tipo de cambio y confirma la presión sobre el peso mexicano.


La moneda estadounidense rompe nuevamente la barrera de los 18 pesos, impulsada por un entorno internacional de incertidumbre y una mayor demanda de activos considerados seguros.


Se trata de uno de los niveles más altos observados en las últimas semanas.

El dólar inicia la jornada con valor promedio de 18.06 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 27 de marzo, el dólar se ubicó alrededor de los 17.77 pesos, mientras que este lunes arranca en 18.06 pesos.


El incremento es de aproximadamente 29 centavos, un movimiento relevante que refleja un ajuste al alza en el inicio de semana.


Este salto coloca al tipo de cambio en un nuevo rango, alejándose de la estabilidad que había mostrado días previos.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:

  • Compra: 17.61 pesos

  • Venta: 18.3477 pesos


El precio de venta supera con claridad los 18 pesos, consolidando este nivel como referencia en ventanillas.

El dólar otra vez rompió la barrera de los 18 pesos por unidad/Pixabay

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia alcista constante.


La cotización pasó de niveles cercanos a 17.70 pesos a romper la barrera de los 18 pesos, lo que indica un fortalecimiento progresivo de la divisa estadounidense.


El movimiento ha sido sostenido, con incrementos graduales que ahora se reflejan en este repunte más marcado.

Tipo de cambio en bancos hoy 30 de marzo

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:

  • Banco Azteca: compra en 16.65 | venta en 18.74

  • BBVA: compra en 16.96 | venta en 18.70

  • Banorte: compra en 16.65 | venta en 18.15

  • Santander: compra en 16.90 | venta en 18.60

  • Banregio: compra en 16.80 | venta en 18.70

  • BanBajío: compra en 17.50 | venta en 18.70

  • Afirme: compra en 17.00 | venta en 18.60

  • Intercam: compra en 17.51 | venta en 18.52

  • Banamex / Citibanamex: compra en 17.46 | venta en 18.44


El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 18.0667 pesos, como referencia oficial.

La cotización del dólar puede cambiar entre cada institución bancaria/Pixabay

Contexto: dólar fuerte y entorno internacional

El fortalecimiento del dólar responde a un entorno global donde persisten factores de incertidumbre económica y geopolítica.


Los inversionistas han incrementado su exposición a la moneda estadounidense, lo que genera presión sobre divisas emergentes como el peso mexicano.


Este contexto ha favorecido el avance del dólar en los últimos días.

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