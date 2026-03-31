Precio del dólar hoy 31 de marzo: Retrocede a 17.99 pesos en comparación al día anterior

El precio del dólar hoy martes 31 de marzo de 2026 se ubica en 17.99 pesos por unidad, registrando un ligero retroceso tras haber superado la barrera de los 18 pesos en la jornada previa.

La divisa estadounidense se mantiene en niveles elevados frente al peso mexicano, aunque con un ajuste a la baja en el arranque del día.

El tipo de cambio continúa reflejando la volatilidad reciente del mercado.

El dólar se cotiza promedio al inicio de la jornada en 17.99 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió frente al cierre del lunes

Al cierre del lunes 30 de marzo, el dólar se ubicó en 18.06 pesos, mientras que este martes inicia operaciones en 17.99 pesos.

Esto representa una disminución de siete centavos, lo que indica una corrección tras el repunte observado al inicio de la semana.

A pesar de la baja, el dólar se mantiene cercano a los 18 pesos, nivel que sigue marcando referencia.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en: Compra: 17.6519 pesos

Venta: 18.3499 pesos

El precio de venta se mantiene por encima de los 18.30 pesos, lo que confirma que el dólar continúa en una zona alta.

El peso ligeramente gana terreno frente al dólar | FREEPIK

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia alcista con episodios de ajuste.

La cotización pasó de niveles cercanos a 17.70 pesos a superar los 18 pesos, para posteriormente registrar una ligera corrección.

Este comportamiento refleja un mercado con presión constante sobre el peso, pero con movimientos de ajuste tras alzas pronunciadas.

Tipo de cambio en bancos hoy 31 de marzo

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera: Banco Azteca: compra en 16.65 | venta en 18.74

BBVA: compra en 17.28 | venta en 18.41

Banorte: compra en 16.90 | venta en 18.50

Santander: compra en 17.00 | venta en 18.70

Banregio: compra en 16.80 | venta en 18.70

BanBajío: compra en 17.50 | venta en 18.70

Afirme: compra en 17.00 | venta en 18.60

Intercam: compra en 17.60 | venta en 18.62

Banamex / Citibanamex: compra en 17.55 | venta en 18.55

El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 18.1033 pesos, como referencia oficial.

El precio del dólar puede variar entre cada institución bancaria/Pixabay

Contexto: ajustes tras el repunte