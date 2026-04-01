Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa
Con la llegada de la Semana Santa, miles de familias mexicanas cambian la carne roja por pescados y mariscos, lo que provoca un aumento en la demanda y, en muchos casos, en los precios. En este contexto, el mercado de La Nueva Viga, en la Ciudad de México, se convierte en uno de los puntos clave para conocer cuánto cuesta realmente comer pescado en esta temporada.
¿Cuánto cuesta el pescado en La Nueva Viga en 2026?
En La Nueva Viga es posible encontrar opciones accesibles por menos de 100 pesos el kilo, dependiendo de la especie y el tamaño.
Por ejemplo, la mojarra es uno de los productos más buscados y cuesta alrededor de 80 pesos, aunque su precio puede variar dependiendo del tamaño.
El camarón se encuentra en precios que van de los 130 hasta los 250 pesos por kilo. Por otro lado, el salmón cuesta alrededor de 320 pesos el kilo.
De acuerdo con monitoreos oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), otras especies económicas identificadas en esta temporada incluyen:
Lisa: cerca de 59 pesos por kilo
Jurel: alrededor de 69 pesos
Bagre: aproximadamente 87 pesos
Curvina: cerca de 98 pesos
Estos datos reflejan que aún existen alternativas para quienes buscan mantener la tradición sin gastar demasiado.
La Nueva Viga, clave para el consumo en Semana Santa
La Nueva Viga no es cualquier mercado. Se trata de uno de los principales centros de distribución de pescados y mariscos en México, abasteciendo a gran parte del país durante todo el año, especialmente en temporadas como la Cuaresma.
Ante el aumento en la demanda, la Profeco mantiene operativos de vigilancia para verificar precios, evitar abusos y garantizar que los consumidores reciban kilos completos y productos correctamente etiquetados