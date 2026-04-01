Contra

Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa

En temporada de Cuaresma, la demanda de pescado aumenta y con ello algunas variaciones en los precios. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano 18:44 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Opciones económicas y productos que suben de precio en plena Cuaresma

Con la llegada de la Semana Santa, miles de familias mexicanas cambian la carne roja por pescados y mariscos, lo que provoca un aumento en la demanda y, en muchos casos, en los precios. En este contexto, el mercado de La Nueva Viga, en la Ciudad de México, se convierte en uno de los puntos clave para conocer cuánto cuesta realmente comer pescado en esta temporada.

La Nueva Viga es uno de los principales puntos de venta de pescados y mariscos en México durante la Semana Santa. / Georgina Sánchez

¿Cuánto cuesta el pescado en La Nueva Viga en 2026?

En La Nueva Viga es posible encontrar opciones accesibles por menos de 100 pesos el kilo, dependiendo de la especie y el tamaño.

Por ejemplo, la mojarra es uno de los productos más buscados y cuesta alrededor de 80 pesos, aunque su precio puede variar dependiendo del tamaño.

El camarón se encuentra en precios que van de los 130 hasta los 250 pesos por kilo. Por otro lado, el salmón cuesta alrededor de 320 pesos el kilo.

De acuerdo con monitoreos oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), otras especies económicas identificadas en esta temporada incluyen:

  • Lisa: cerca de 59 pesos por kilo

  • Jurel: alrededor de 69 pesos

  • Bagre: aproximadamente 87 pesos

  • Curvina: cerca de 98 pesos

Estos datos reflejan que aún existen alternativas para quienes buscan mantener la tradición sin gastar demasiado.

Precios del camarón en la Nueva Viga 2026. / Georgina Sánchez

La Nueva Viga, clave para el consumo en Semana Santa

La Nueva Viga no es cualquier mercado. Se trata de uno de los principales centros de distribución de pescados y mariscos en México, abasteciendo a gran parte del país durante todo el año, especialmente en temporadas como la Cuaresma.

La mojarra es uno de los productos más buscados. / Georgina Sánchez

Ante el aumento en la demanda, la Profeco mantiene operativos de vigilancia para verificar precios, evitar abusos y garantizar que los consumidores reciban kilos completos y productos correctamente etiquetados

Los precios pueden variar según el tamaño, frescura y tipo de pescado disponible en el mercado. / Georgina Sánchez
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
Te recomendamos
