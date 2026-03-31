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Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?

Cubrir las figuras religiosas busca centrar la atención en la pasión y muerte de Jesucristo. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:26 - 31 marzo 2026
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Un gesto silencioso que pocos entienden, pero que guarda un profundo mensaje espiritual

Durante la Semana Santa, una de las imágenes que más llama la atención dentro de las iglesias es ver a los santos y figuras religiosas cubiertos con telas, generalmente de color morado. Aunque para muchos puede parecer un simple acto decorativo, en realidad se trata de una tradición con siglos de historia y un fuerte significado dentro de la fe católica.

El color morado que cubre a los santos simboliza penitencia y preparación dentro de la fe católica. / iStock

¿Por qué se cubren los santos en Semana Santa?

Cubrir las imágenes religiosas no es una casualidad. Esta práctica forma parte del tiempo litúrgico de la Cuaresma y la Semana Santa, y tiene como objetivo principal centrar la atención de los fieles en el momento más importante del cristianismo: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

De acuerdo con explicaciones de tradición católica, el cubrir a los santos busca evitar distracciones visuales, permitiendo que las personas se concentren en la reflexión espiritual y el mensaje del Evangelio.

Además, este gesto funciona como un signo de penitencia, recordando a los creyentes la necesidad de introspección, arrepentimiento y conversión durante estos días.

Esta práctica se realiza en muchas iglesias desde el quinto domingo de Cuaresma. / iStock

Un símbolo de duelo y recogimiento

Más allá de lo práctico, esta tradición también tiene un fuerte simbolismo. En la liturgia, cubrir las imágenes representa el duelo por la Pasión de Cristo, es decir, el sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz.

Incluso, algunas interpretaciones lo describen como un “velo de viudez” dentro de la Iglesia, una manera simbólica de expresar que, sin Cristo, todo pierde sentido.

El uso del color morado no es casual: este tono está asociado con la penitencia, el recogimiento y la preparación espiritual durante la Cuaresma.

La tradición invita a los fieles a evitar distracciones y enfocarse en la reflexión espiritual. / iStock

¿Cuándo se tapan los santos y hasta cuándo?

En muchas iglesias, esta práctica comienza desde el quinto domingo de Cuaresma y se mantiene hasta el Viernes Santo, día en que se conmemora la muerte de Jesús.

Más allá de lo visual, esta costumbre simboliza introspección y silencio durante la Semana Santa. / iStock

En algunos casos, las imágenes se descubren progresivamente después de este momento, marcando el paso hacia la esperanza de la resurrección.

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