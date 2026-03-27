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Premios Oscar cambian de sede tras 100 años en el Dolby Theatre: ¿dónde serán en 2029?
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prepara un cambio histórico para los Premios Oscar. A partir de 2029, la ceremonia dejará su emblemática sede en el Dolby Theatre de Hollywood para mudarse al Peacock Theater, ubicado en el complejo L.A. Live, en el centro de Los Ángeles.
El movimiento no es menor. Se trata de uno de los cambios más importantes en la historia reciente de los Oscar, ya que el Dolby Theatre había sido su hogar desde 2002, consolidándose como la sede más estable de la premiación.
Además, el cambio de recinto viene acompañado de una transformación en la forma de consumo: ese mismo año, la transmisión pasará de la cadena ABC a YouTube, marcando un giro hacia lo digital y nuevas audiencias globales.
El fin de una era en Hollywood
El Dolby Theatre no solo era una sede más. Fue diseñado específicamente para albergar los Premios Oscar, convirtiéndose en un símbolo del glamour de Hollywood.
Durante décadas, la ceremonia cambió constantemente de locación, desde hoteles hasta distintos teatros, hasta encontrar estabilidad en este recinto.
Sin embargo, esa etapa llegará a su fin en 2028, cuando se celebre la edición número 100 de los premios, cerrando oficialmente un ciclo histórico.
El nuevo hogar de los Oscar
El Peacock Theater será el encargado de recibir a las estrellas del cine a partir de 2029. Ubicado a unos 14.5 kilómetros del Dolby Theatre, forma parte de una de las zonas de entretenimiento más importantes de Los Ángeles.
Este recinto ya ha albergado eventos de alto nivel como los premios Emmy y ceremonias del Salón de la Fama del Rock & Roll, lo que lo posiciona como un espacio ideal para producciones de gran escala.
Como parte del acuerdo entre la Academia y la empresa AEG, se realizarán importantes mejoras tecnológicas y ajustes en infraestructura para adaptar el lugar a las necesidades de los Oscar.
Una nueva etapa para la premiación
El cambio no solo responde a una cuestión logística, sino a una estrategia clara: modernizar la ceremonia. Con un nuevo recinto, avances tecnológicos y transmisión en plataformas digitales, los Oscar buscan mantenerse relevantes en una industria que evoluciona rápidamente.
La meta es clara: atraer a nuevas generaciones sin perder el prestigio que los ha convertido en el evento más importante del cine a nivel mundial.
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