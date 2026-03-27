Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Premios Oscar cambian de sede tras 100 años en el Dolby Theatre: ¿dónde serán en 2029?

La nueva sede ya ha albergado eventos de alto nivel como los premios Emmy / FB: @TheAcademy
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:10 - 27 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La ceremonia más importante del cine mundial iniciará una nueva era en 2029 con nueva casa, mejoras tecnológicas y transmisión digital.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prepara un cambio histórico para los Premios Oscar. A partir de 2029, la ceremonia dejará su emblemática sede en el Dolby Theatre de Hollywood para mudarse al Peacock Theater, ubicado en el complejo L.A. Live, en el centro de Los Ángeles.

El movimiento no es menor. Se trata de uno de los cambios más importantes en la historia reciente de los Oscar, ya que el Dolby Theatre había sido su hogar desde 2002, consolidándose como la sede más estable de la premiación.

Además, el cambio de recinto viene acompañado de una transformación en la forma de consumo: ese mismo año, la transmisión pasará de la cadena ABC a YouTube, marcando un giro hacia lo digital y nuevas audiencias globales.

La nueva sede será en el Peacock Theater, ubicado en el complejo L.A. Live / FB: @TheAcademy

El fin de una era en Hollywood

El Dolby Theatre no solo era una sede más. Fue diseñado específicamente para albergar los Premios Oscar, convirtiéndose en un símbolo del glamour de Hollywood.

Durante décadas, la ceremonia cambió constantemente de locación, desde hoteles hasta distintos teatros, hasta encontrar estabilidad en este recinto.

Sin embargo, esa etapa llegará a su fin en 2028, cuando se celebre la edición número 100 de los premios, cerrando oficialmente un ciclo histórico.

El cambio será para la ceremonia de 2029 en Los Angeles / FB: @TheAcademy

El nuevo hogar de los Oscar

El Peacock Theater será el encargado de recibir a las estrellas del cine a partir de 2029. Ubicado a unos 14.5 kilómetros del Dolby Theatre, forma parte de una de las zonas de entretenimiento más importantes de Los Ángeles.

Este recinto ya ha albergado eventos de alto nivel como los premios Emmy y ceremonias del Salón de la Fama del Rock & Roll, lo que lo posiciona como un espacio ideal para producciones de gran escala.

Como parte del acuerdo entre la Academia y la empresa AEG, se realizarán importantes mejoras tecnológicas y ajustes en infraestructura para adaptar el lugar a las necesidades de los Oscar.

El Dolby Theatre fue diseñado específicamente para albergar los Premios Oscar / FB: @TheAcademy

Una nueva etapa para la premiación

El cambio no solo responde a una cuestión logística, sino a una estrategia clara: modernizar la ceremonia. Con un nuevo recinto, avances tecnológicos y transmisión en plataformas digitales, los Oscar buscan mantenerse relevantes en una industria que evoluciona rápidamente.

La meta es clara: atraer a nuevas generaciones sin perder el prestigio que los ha convertido en el evento más importante del cine a nivel mundial.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Cine
Últimos videos
Lo Último
18:35 “Portugal pierde respeto sin Cristiano Ronaldo” :DT portugués lanza mensaje contundente
18:32 México vs. Portugal: ¿Qué objetos están prohibidos llevar al Estadio Banorte?
18:25 ¡Malas noticias! Phil Foden queda lesionado después de una dura entrada de Ronald Araújo
18:04 Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"
18:03 "No estamos preparados para el Mundial" :Afición de Sudáfrica se desata con críticas a meses del debut ante México
17:54 México vs Portugal con Caliente.mx: ¿Qué está en juego en el regreso del Estadio Azteca?
17:51 Video de Mariana Ochoa desata críticas en redes: esto fue lo que pasó en el evento
17:47 Reventa se desploma para el México vs. Portugal: boletos bajan tras ausencia de Cristiano Ronaldo
17:45 Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
17:38 Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal
Tendencia
1
Futbol Fallece Axel Solís, reconocido periodista deportivo con importante paso en Televisa
2
Futbol ¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial
3
Futbol Bolivia remonta ante Surinam y enfrentará a Irak por un boleto para el Mundial 2026
4
Empelotados Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica
5
Futbol "Se siente más como casa": Marcelo Flores explicó decisión de representar a Canadá y no a México
6
Futbol ¡Refuerzo de lujo! Chivas 'ficha' a campeón del mundo
Te recomendamos
“Portugal pierde respeto sin Cristiano Ronaldo” :DT portugués lanza mensaje contundente
Futbol
27/03/2026
“Portugal pierde respeto sin Cristiano Ronaldo” :DT portugués lanza mensaje contundente
México vs. Portugal: ¿Qué objetos están prohibidos llevar al Estadio Banorte?
Futbol
27/03/2026
México vs. Portugal: ¿Qué objetos están prohibidos llevar al Estadio Banorte?
¡Malas noticias! Phil Foden queda lesionado después de una dura entrada de Ronald Araújo
Futbol
27/03/2026
¡Malas noticias! Phil Foden queda lesionado después de una dura entrada de Ronald Araújo
Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"
Futbol
27/03/2026
Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"
"No estamos preparados para el Mundial" :Afición de Sudáfrica se desata con críticas a meses del debut ante México
Futbol
27/03/2026
"No estamos preparados para el Mundial" :Afición de Sudáfrica se desata con críticas a meses del debut ante México
México vs Portugal con Caliente.mx: ¿Qué está en juego en el regreso del Estadio Azteca?
Futbol
27/03/2026
México vs Portugal con Caliente.mx: ¿Qué está en juego en el regreso del Estadio Azteca?