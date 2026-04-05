Prioriza La Cosmopolitana su estrategia ambiental hacia cero desechos

En el marco del Día Internacional de Cero Desechos, La Cosmopolitana comparte cómo lleva a cabo su compromiso con la sostenibilidad mediante acciones concretas orientadas a reducir la generación de residuos y promover un modelo de economía circular en la industria alimentaria.

La empresa mexicana ha implementado una política integral de gestión de desechos que prioriza la disposición responsable de materiales valorizables como cartón y PET.

Dichos residuos, según fuentes de la propia compañía, son separados desde su origen y canalizados a cadenas formales de reciclaje, lo que permite reincorporarlos a nuevos ciclos productivos y disminuir la presión sobre los recursos naturales.

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De igual forma, en cuanto al aceite comestible utilizado en sus operaciones, este es recolectado y entregado a gestores autorizados para su aprovechamiento en procesos industriales alternativos, evitando así su vertimiento inadecuado que trae consigo la consecuente contaminación de suelos y cuerpos de agua.

Esas acciones que lleva a cabo la compañía que forma parte de Corporativo Kosmos no solo se alinean con los principios promovidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sino que ayudan a transitar de un modelo lineal de “producir-usar-desechar” hacia esquemas circulares donde los residuos se conviertan en insumos.

Reciclar ayudar al Medio Ambiante | PIXABAY

Asimismo, la estrategia de La Cosmopolitana retoma las directrices de la Organización de las Naciones Unidas en materia de producción y consumo responsables.

Como parte de su enfoque preventivo, la empresa líder en servicios de alimentación en México ha adoptado el uso prioritario de productos químicos biodegradables en sus procesos de limpieza y sanitización, reduciendo el impacto ambiental y fortaleciendo la seguridad en entornos operativos de alta exigencia.

Aunado a ello, se ha dado a la tarea de realizar estudios periódicos para evaluar y minimizar sus impactos ambientales, lo que le permite establecer indicadores, medir avances y ajustar sus prácticas conforme a estándares nacionales e internacionales.

Por ello, a través de estas iniciativas, La Cosmopolitana demuestra que la reducción de desechos es un eje estratégico que contribuye a la eficiencia operativa, la protección del entorno y la construcción de cadenas de valor más sostenibles.