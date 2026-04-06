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Precio del dólar hoy 6 de abril: se mantiene en 17.78 pesos tras ajuste semanal

El dólar sigue tomando fuerza frente al peso mexicano/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:20 - 06 abril 2026
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El billete verde se cotiza promedio en 17.40 pesos a la compra y 18.11 pesos a la venta

El precio del dólar hoy lunes 6 de abril de 2026 se ubica en 17.78 pesos por unidad, mostrando estabilidad en el arranque de la semana tras los movimientos registrados en días previos.


La divisa estadounidense se mantiene en un rango alto frente al peso mexicano, aunque sin cambios bruscos respecto al cierre anterior. El tipo de cambio refleja un mercado con ajustes moderados.

El dólar inició la jornada en 17.78 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 3 de abril, el dólar se ubicó cerca de los 17.80 pesos, mientras que este lunes inicia operaciones en 17.78 pesos.


El movimiento representa una ligera baja de dos centavos, manteniendo al tipo de cambio prácticamente sin variaciones. Esto confirma un inicio de semana con estabilidad en el mercado cambiario.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:

  • Compra: 17.40 pesos

  • Venta: 18.11 pesos


El precio de venta se mantiene por encima de los 18 pesos, consolidando este nivel como referencia en ventanillas.

El dólar está cerca de romper la barrera de los 18 pesos por unidad/Pixabay

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento mixto con tendencia estable.


La cotización se ha mantenido en un rango entre 17.70 y 18.00 pesos, con ajustes leves tanto al alza como a la baja.


Este comportamiento refleja un mercado sin movimientos abruptos, pero con el dólar aún en niveles elevados.

Tipo de cambio en bancos hoy 6 de abril

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:

  • Banco Azteca: compra en 16.40 | venta en 18.44

  • BBVA: compra en 16.77 | venta en 18.31

  • Banorte: compra en 16.60 | venta en 18.20

  • Santander: compra en 16.70 | venta en 18.40

  • Banregio: compra en 16.50 | venta en 18.50

  • BanBajío: compra en 17.30 | venta en 18.40

  • Afirme: compra en 17.00 | venta en 18.50

  • Intercam: compra en 17.36 | venta en 18.37

  • Banamex / Citibanamex: compra en 17.31 | venta en 18.31


El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 17.8117 pesos, como referencia oficial.

Contexto: estabilidad en niveles elevados

El comportamiento del tipo de cambio muestra una fase de estabilidad tras semanas de volatilidad. El dólar se mantiene en niveles altos frente al peso, aunque sin nuevos repuntes significativos. Esto indica un mercado que ha encontrado un rango de operación en el corto plazo.

El valor del dólar será diferente en cada una de las instituciones bancarias/Pixabay

Perspectiva del tipo de cambio

El tipo de cambio podría mantenerse dentro del rango actual si no se presentan nuevos factores externos. Los mercados continúan atentos al entorno global, que sigue influyendo en el comportamiento del peso mexicano.


Por ahora, el escenario es claro: dólar estable cerca de los 18 pesos y sin cambios bruscos al inicio de la semana.

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