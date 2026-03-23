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Futbol

Puerto Rico hace historia y clasifica por primera vez al Mundial

Selección Femenina Sub 17 de Puerto Rico l X: @FPF
Jorge Armando Hernández 20:51 - 22 marzo 2026
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Por primera vez en la historia, un representativo de Puerto Rico clasifica a un Mundial de la FIFA.

Puerto Rico ha logrado por primera vez en su historia la clasificación a una competencia mundial organizada por la FIFA.

Este logro se adjudica a la Selección Femenil de Puerto Rico de Futbol Sub 17, las cuales consiguieron su clasificación al Mundial Femenil Sub 17 2026 en Marruecos.

El conjunto femenil puertorriqueño obtuvo su boleto después de seis partidos disputados donde lograron un total de seis puntos

La Selección Sub17 femenil de Puerto Rico celebra l X: @Mundopelotanet

Las boricuas superaron a la selección de Costa Rica por diferencia de goles en el Premundial de Concacaf con lo que se posicionaron como segundo lugar de su grupo

México peleando un balón con Puerto Rico l MEXSPORT

Números de la Selección Femenil de Puerto Rico

Las puertorriqueñas se ganaron el boleto con un gran desempeño en la clasificatoria, ya que a pesar de haber caído 4-1 ante Estados Unidos, obtuvieron un récord de 2-1, acumulando 12 goles a favor y seis goles en contra.

México femenil enfrentando a Puerto Rico l MEXSPORT

El conjunto puertorriqueño hizo historia en el deporte nacional tras clasificarse por primera vez en su historial a un Mundial de Futbol.

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