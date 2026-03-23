Puerto Rico hace historia y clasifica por primera vez al Mundial

Puerto Rico ha logrado por primera vez en su historia la clasificación a una competencia mundial organizada por la FIFA.

Este logro se adjudica a la Selección Femenil de Puerto Rico de Futbol Sub 17, las cuales consiguieron su clasificación al Mundial Femenil Sub 17 2026 en Marruecos.

El conjunto femenil puertorriqueño obtuvo su boleto después de seis partidos disputados donde lograron un total de seis puntos

La Selección Sub17 femenil de Puerto Rico celebra l X: @Mundopelotanet

Las boricuas superaron a la selección de Costa Rica por diferencia de goles en el Premundial de Concacaf con lo que se posicionaron como segundo lugar de su grupo

México peleando un balón con Puerto Rico l MEXSPORT

Números de la Selección Femenil de Puerto Rico

Las puertorriqueñas se ganaron el boleto con un gran desempeño en la clasificatoria, ya que a pesar de haber caído 4-1 ante Estados Unidos, obtuvieron un récord de 2-1, acumulando 12 goles a favor y seis goles en contra.

México femenil enfrentando a Puerto Rico l MEXSPORT