Caliente.mx y Concacaf sellan alianza histórica para la Champions Cup y la W Champions Cup 2026

La Concacaf Champions Cup y Caliente.mx anunciaron una alianza comercial multianual que marcará un nuevo capítulo en la relación entre el torneo de clubes más importante de la región y los aficionados, de cara a las temporadas 2026 y 2027. El acuerdo contempla tanto la rama varonil como la femenil, con el objetivo de ampliar el alcance, la interacción digital y las experiencias en torno a ambas competencias.

La temporada 2026 de la Concacaf Champions Cup iniciará el próximo 3 de febrero y lo hará con un nuevo socio estratégico que buscará colocar al aficionado en el centro de la experiencia. Con este patrocinio, caliente.mx refuerza su liderazgo en el futbol mexicano y regional, apostando por una conexión más cercana entre la competencia y sus seguidores.

Fernanda Sainz, directora de marketing de Caliente.mx | CORTESÍA

¿Qué beneficios obtendrá el aficionado con la alianza de Caliente y Concacaf Champions Cup?

Fernanda Sainz, directora de marketing de Caliente destacó las aportaciones que la casa de apuestas brindará a la competencia, especialmente para la experiencia de los aficionados.

"Las experiencias son acercamientos relacionados con el merchandising, como pelotas y playeras. Sin embargo, lo más valioso es ofrecer boletos para que los usuarios puedan ir y vivir la experiencia completa en el estadio.

Actualmente, los usuarios pueden participar en dinámicas para ganar boletos o mercancía oficial de la competencia”, dijo Sainz para explicar el plan que Caliente tiene con la competencia de la confederación.

Fernanda Sainz, directora de marketing de Caliente, presente en la presentación | David Torrijos

Caliente.mx y Concacaf anuncian patrocinio multianual

Caliente.mx se convierte en el patrocinador exclusivo de su categoría en la Concacaf Champions Cup y la Concacaf W Champions Cup, siendo la primera casa de apuestas en establecer una asociación directa y diferenciada con ambos torneos. Esta alianza fortalece la presencia de la marca en las competencias de clubes de más alto nivel en Concacaf, tanto en la rama masculina como en la femenina.

El acuerdo estratégico refuerza el compromiso de Concacaf de trabajar con socios que aporten valor al crecimiento del futbol en la región. Para la confederación, la relación con Caliente.mx representa una evolución en la forma en la que los aficionados interactúan con el torneo, especialmente considerando que su audiencia es joven, digital y altamente activa en redes sociales.

Heidi Pellerano, directora comercial de Concacaf, presente mediante una videollamada | CORTESÍA

“La Concacaf Champions Cup y la Concacaf W Champions Cup representan el máximo nivel del futbol de clubes en nuestra confederación. Contar con un socio como Caliente.mx, que comparte una visión de largo plazo y una sólida conexión con la afición, nos permite seguir elevando la experiencia para clubes, aficionados y audiencias en toda la región”, señaló Heidi Pellerano, Directora Comercial en Jefe de Concacaf.

Experiencias para la afición y proyección de los torneos 2026

Uno de los principales beneficios para los aficionados será el acceso a experiencias exclusivas a través de la plataforma de Caliente.mx. Estas activaciones incluyen dinámicas para ganar boletos, giveaways de playeras oficiales y balones del torneo, así como la oportunidad de vivir los partidos desde el estadio, fortaleciendo el vínculo emocional con la competencia.

La presentación oficial fue abierta a los medios | CORTESÍA

“Sumarnos como patrocinador oficial de Concacaf Champions Cup y Concacaf W Champions Cup es un gran paso en nuestra visión de largo plazo. Esta alianza multianual nos permite conectar con la afición desde los torneos de clubes más importantes de la región, siempre poniendo al aficionado en el centro de la experiencia”, comentó Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx.