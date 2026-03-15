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Resultados del primer capítulo de Rey de Reyes
Los Lucha Brothers anuncian reunión en el primer segmento de la noche; Penta anuncia que defenderá el campeonato intercontinental en funciones dentro de México.
Reto abierto por el campeonato Reina de Reinas
Bayley es la retadora de Lady Flammer
Lady Flammer es la ganadora y todavía campeona después de la intervención de Las Tóxicas.
Final del Rey de Reyes: La Parka vs Santos Escobar vs El Grande Americano vs El Original Grande Americano
EL NUEVO REY DE REYES ES: ¡EL GRANDE AMERICANO!
Lucha por el megacampeonato de AAA
El ganador y todavía megacampeón de la empresa: 'Dirty' Dominik Mysterio; El Hijo del Vikingo no puede volver a retar a Dom por el título.