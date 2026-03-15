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Lucha

Resultados del primer capítulo de Rey de Reyes

Dom Mysterio y El Hijo del Vikingo con una de las luchas más importantes del evento | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:23 - 14 marzo 2026
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El sábado 14 de marzo es el primer capítulo del evento que durará tres semanas

Los Lucha Brothers anuncian reunión en el primer segmento de la noche; Penta anuncia que defenderá el campeonato intercontinental en funciones dentro de México.

Los Lucha Brothers se reúnen en el cuadrilátero | Captura de pantalla

Reto abierto por el campeonato Reina de Reinas

Bayley es la retadora de Lady Flammer
La 'Modelo a seguir' es la oponente sorrpresa | Captura de pantalla

Lady Flammer es la ganadora y todavía campeona después de la intervención de Las Tóxicas.

Final del Rey de Reyes: La Parka vs Santos Escobar vs El Grande Americano vs El Original Grande Americano

EL NUEVO REY DE REYES ES: ¡EL GRANDE AMERICANO!
Ganador 29 de la Espada de Rey de Reyes | Captura de pantalla

Lucha por el megacampeonato de AAA

El ganador y todavía megacampeón de la empresa: 'Dirty' Dominik Mysterio; El Hijo del Vikingo no puede volver a retar a Dom por el título.

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