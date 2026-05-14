Revive Santiago Arau memoria geográfica de la CDMX

En un esfuerzo por democratizar el acceso a las artes y preservar la memoria histórica del país, Arua fue respaldado por la institución financiera de Banco Azteca para posicionarse como un actor clave en la promoción cultural con la exposición fotográfica “Patrimonio: Agua y Fuego”, misma que fue inaugurada esta semana en el emblemático Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

El MUCA sirve hoy como el lienzo perfecto para una profunda reflexión territorial. A través de la lente de Arau, la exposición ofrece una representación simbólica de la cuenca del Valle de México.

El recorrido visual se divide en dos ejes fundamentales: el primero documenta la red hídrica sobreviviente y extinta —los lagos de Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango, Jaltocán y San Cristóbal—; el segundo obliga al espectador a levantar la mirada hacia las elevaciones que abrazan la capital, desde la Sierra de Guadalupe al norte, hasta la Sierra de Chichinautzin al sur.

Santiago Arau reconoció el papel indispensable que desempeña el sector privado en la materialización de proyectos artísticos de gran formato.

"Llevo una larga relación con Banco Azteca y siempre me he sentido como en casa con el Dr. Alejandro Valenzuela. Creo que el interés de los directivos por apoyar la cultura y comprender su importancia refleja la conciencia social que hay en la institución", expresó el fotógrafo.

La sinergia entre la iniciativa privada y la máxima casa de estudios fue celebrada por el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, quien destacó la urgencia del mensaje de Arau para los capitalinos contemporáneos.

“Es una exposición que tiene mucho que decirles a todos quienes hemos nacido y crecido en esta ciudad. A veces se nos olvida que estamos rodeados de volcanes y que habitamos en lo que fue una cuenca lacustre de la que todavía quedan algunos vestigios", reflexionó el rector Lomelí Vanegas.

"Esta exposición nos remite a ese pasado geológico de la cuenca; nos habla de nuestros lagos, de los que ya se han ido y de los ríos que, aunque la gran mayoría ya está entubada, siguen corriendo por el subsuelo de nuestra ciudad. Hoy, Santiago Arau nos comparte este testimonio que vale la pena difundir.”

Durante el recorrido inaugural —que contó con la presencia de autoridades universitarias encabezadas por el rector, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, acompañado por el Consejo Consultivo del MUCA y por la directora de la Facultad de Arquitectura, Mónica Cejudo Collera—, el Dr. Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, subrayó el compromiso corporativo con el talento mexicano. La institución financiera dio a conocer que este proyecto no es una colaboración aislada, sino la consolidación de un apoyo cultural sostenido.

"Para Banco Azteca ha sido un orgullo seguir caminando al lado de Santiago Arau en esta nueva etapa de su obra. Una colaboración que se ha fortalecido a lo largo de los años, desde 2022 en Bellas Artes, y que hoy se materializa en esta exposición", señaló Valenzuela.

Con una visión enfocada en la responsabilidad social y el desarrollo humano, el directivo enfatizó la filosofía de la institución.

"En Banco Azteca, nuestra misión trasciende lo financiero; creemos firmemente que la cultura es el espacio privilegiado y fundamental para la libertad individual, la expresión del talento y, al final de cuentas, de nuestra identidad. Buscamos acercar la riqueza cultural y artística de México a más personas. Esto es democratizar, porque sabemos que preservar y disfrutar de nuestras tradiciones fortalece nuestra identidad y también proyecta a nuestro México, no solamente hacia el pasado, sino hacia el futuro”, añadió.

Y es que el testimonio de Arau plantea una perspectiva crítica: cuestiona cómo el ciudadano moderno se ha adaptado a vivir una cotidianidad sin referentes naturales, ubicándose rara vez en el territorio que habita. Aunque la geografía parezca distante, las fotografías expuestas en Patrimonio: Agua y Fuego retratan el pulso actual de la Ciudad de México.

En este sentido, el Dr. Valenzuela coincidió en que la muestra es un ejercicio de memoria y urbanismo: "Nos invita a detenernos y mirar con detenimiento el territorio que habitamos, a reconocer los orígenes de la CDMX. Esta exposición sirve como un puente entre nuestro pasado, presente y futuro. Nos ayuda a comprender de dónde venimos y a reflexionar sobre hacia dónde vamos como sociedad”.