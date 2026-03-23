Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz

La AS Roma sigue en la pelea por los puestos de Champions League tras imponerse por la mínima 1-0 al US Lecce en la Jornada 30 de la Serie A.

El conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini logró reponerse de un duro golpe europeo y volvió a la senda del triunfo para mantenerse firme en la lucha por la cuarta plaza.

Robinio Vaz, el héroe inesperado

Cuando el partido parecía atorado, apareció el joven Robinio Vaz para marcar la diferencia.

El delantero de 19 años, que ingresó en la segunda mitad, firmó el único gol del encuentro con un certero remate de cabeza tras un gran centro de Mario Hermoso, suficiente para darle tres puntos vitales a la ‘Loba’.

Robinio Vaz anotando el grol del triunfo de la Roma | AP

Sufrimiento hasta el final

A pesar del dominio mostrado durante gran parte del encuentro, la Roma no la tuvo fácil. El US Lecce resistió y estuvo cerca de empatar en los minutos finales.

El arquero Mile Svilar fue clave al detener un mano a mano, mientras que nuevamente Hermoso salvó en la línea una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido.

Roma vs. Lecce en la Serie A | AP

Se levanta tras el golpe europeo

Este triunfo llega apenas días después de la eliminación de la AS Roma en la UEFA Europa League frente al Bologna FC 1909, un golpe que había sacudido al equipo.

Sin embargo, los ‘giallorossi’ supieron responder en la liga, demostrando carácter en un momento clave de la temporada.