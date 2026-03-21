¿Será en el Cuauhtémoc? FPF confirma amistoso entre Perú y España en México

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Futbol, confirmó el partido entre Perú y España que se realizará en México para la Fecha FIFA de junio. Sin embargo, el dirigente no detalló la sede, anteriormente se había rumorado al Estadio Cuauhtémoc como el elegido para el Chile vs España que temrinó cancelado.

"Para junio tenemos un amistoso en México con España y hay uno todavía no se ha cerrado, vamos a ver qué es lo que puede gestionar Jean Ferrari y según eso lo comunicaremos”, fue lo que detalló Lozano recientemente.

Banderas de Perú y México l RRSS

Por su parte; Jean Ferrari, director de futbol de la FPF simplemente detalló que se trabaja para los siguientes partidos incluso después de la Copa del Mundo en donde participarán tras quedar eliminados dentro de clasificatorio de Sudamérica.

"Todavía no puedo dar nombres, pero sí estamos trabajando no solamente lo de junio. Estamos trabajando también lo de septiembre y octubre y la gira de noviembre. Hay una posibilidad de ir por Asia, pero no hay nada cerrado aún", mencionó.

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¿España sí vendrá a México?

Cabe mencionar, que hace algunas semanas se tiene previsto que España y Chile se disputará en el Estadio Cuauhtémoc; sin embargo, se terminó por cancelar, el presidente de la ANFP confirmó que las negociaciones para el duelo se cayeron.

La noticia fue confirmada por Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, quien detalló que, pese a la disposición del conjunto andino por jugar en suelo poblano, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) optó por declinar la propuesta ante mejores ofrecimientos.

Según las declaraciones del directivo chileno, el acuerdo nunca llegó a estar blindado al cien por ciento. La principal razón de la caída del encuentro fue el alto interés que despierta la actual campeona de Europa en territorio mexicano, lo que generó una competencia de sedes que terminó por alejar el partido de Puebla.

Lamine Yamal en celebración con la Selección de España | AP

¿España tenía contemplada otra sede en México?