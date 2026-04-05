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Futbol

Serie A: ¿Cuándo y dónde ver Juventus vs Genoa de Johan Vásquez?

Juventus vs Genoa Jornada 31 Serie A I RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:41 - 05 abril 2026
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La Vecchia Signora y Rossoblù cierran la Jornada 31 del campeonato italiano

Juventus y Genoa se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Jornada 31 de la Serie A en el Allianz Stadium. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Davide Massa, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo del campeonato italiano.

Johan Vásquez ante Udinese en la J29 l IMAGO7

La Juventus ocupa actualmente la quinta posición en la Serie A con 54 puntos tras 30 jornadas disputadas, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a competiciones europeas. Los bianconeri han mostrado solidez defensiva con solo 29 goles encajados, mientras que en ataque han conseguido anotar 52 tantos. Por su parte, el Genoa se encuentra en la decimocuarta posición con 33 puntos, alejándose de la zona de descenso pero sin poder aspirar a puestos europeos. Los genoveses han marcado 36 goles y han recibido 42 en lo que va de temporada, mostrando cierta fragilidad defensiva que la Juventus podría aprovechar.

Roma y Juventus disputando el balón | AP

La Juventus llega a este encuentro con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los bianconeri igualaron 1-1 ante Sassuolo, vencieron 0-1 a Udinese y golearon 4-0 al Pisa en sus últimos compromisos ligueros. Además, empataron 3-3 con la Roma y consiguieron una importante victoria por 3-2 ante el Galatasaray en Champions League. Por su parte, el Genoa presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los rossoblù cayeron 0-2 ante Udinese, pero antes habían conseguido vencer 0-2 al Hellas Verona y 2-1 a la Roma. Sufrieron una derrota 2-0 contra el Inter y golearon 3-0 al Torino.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a la Juventus. En sus últimos cinco enfrentamientos, los bianconeri han conseguido tres victorias y dos empates, sin conocer la derrota ante el conjunto genovés. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 31 de agosto de 2025, con victoria de la Juventus por 0:1 en campo del Genoa. Anteriormente, los turineses también se impusieron por 1:0 en casa (29.03.2025) y por un contundente 0:3 en Génova (28.09.2024). Los dos encuentros previos terminaron en empate: 0:0 en Turín (17.03.2024) y 1:1 en Génova (15.12.2023). Este dominio histórico reciente otorga un plus de confianza a la Juventus de cara al próximo enfrentamiento.

Serie A presume gol de Johan Vásquez con Genoa ante Monza | AP

¿Cuándo y dónde ver el Juventus vs Genoa?

  • FECHA: Lunes 6 de abril

  • HORA: 10:00 (hora centro de México)

  • TRANMISIÓN: ESPN, Disney+

  • LUGAR: Allianz Stadium, Turín, Italia

Galatasaray vs Juventus | AP
Galatasaray vs Juventus | AP
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