Tragedia en el futbol colombiano: Jugador de Millonarios Sub-20 fallece tras colapso en partido

La muerte de un joven futbolista del equipo Sub-20 de Millonarios ha generado conmoción en el futbol colombiano, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió. El jugador, quien recientemente había sido convocado a la Selección Colombia Sub-19, falleció tras sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20, dejando un profundo vacío en el club y en el entorno deportivo.

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando el futbolista se desplomo en pleno encuentro ante Santa Fe. Aunque recibió atención medica inmediata y fue trasladado a un centro hospitalario especializado, su estado se complico en las horas siguientes, hasta confirmarse su fallecimiento en la noche del domingo 22 de marzo.

La preocupación por Castrillón se dio desde que se desvaneció en un partido | @millosfcoficial

¿Que le ocurrió al joven futbolista de Millonarios Sub-20?

De acuerdo con el comunicado oficial del club, el jugador sufrió un colapso súbdito durante el compromiso deportivo. El cuerpo medico reacciono de inmediato en el campo de juego y posteriormente fue llevado en ambulancia a una clínica de alta complejidad en el norte de Bogotá, donde ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Allí fue atendido por especialistas del área cardiovascular, quienes realizaron todos los procedimientos necesarios para estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven no logro recuperarse, situación que fue confirmada por Millonarios a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

El club expreso su dolor destacando no solo su talento dentro del campo, sino también su calidad humana, resaltando que era un jugador que vivía el futbol con pasión y alegría. Su partida ha impactado profundamente a sus compañeros, cuerpo técnico y a toda la institución.

Reacciones del futbol colombiano tras la tragedia

La noticia provocó múltiples reacciones en el entorno del futbol nacional. Desde la Dimayor, su presidente manifestó solidaridad con la familia del jugador y con el club, lamentando la perdida de un talento joven que proyectaba un futuro prometedor dentro del deporte.

Por su parte, referentes del futbol colombiano también expresaron su tristeza. Jugadores profesionales enviaron mensajes de condolencia, destacando el sueno, la disciplina y el potencial que caracterizaban al joven futbolista, así como el dolor que deja su inesperada partida.

Festejo en uno de los más recientes partidos de Millonarios | IG: @millosfcoficial