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Empelotados

Un exfutbolista colombiano le quiso "meter un tiro" a Camilo Vargas

Camilo Vargas en un partido contra Chivas l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 08:42 - 28 marzo 2026
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El excompañero del portero del Atlas confesó que en 2025 vivieron un capítulo oscuro

El portero del Atlas, Camilo Vargas, se encuentra actualmente disputando en Clausura 2026 de la Liga MX de cara a llegar con buen ritmo a la Copa del Mundo. Pero estos planes pudieron haber cambiado por acción de uno de sus excompañeros.

Camilo Vargas con Atlas | IMAGO7

¿Quién amenazó a Camilo Vargas?

En su etapa con Independiente de Santa Fe, Camilo Vargas perdió una Final que inició una disputa con Wilder Medina, también colombiano.

Y es que Medina se le fue a los golpes al actual arquero de Atlas por querer tranquilizar la situación con sus compañeros de equipo. La agresión física fue el primer indicio de que Wilder no iba a medirse en sus acciones con tal de lastimar al portero que, según él, los hizo perder la Final.

Wilder Medina jugando ante Monarcas Morelia l MEXSPORT

La confesión de Wilder Medina sobre matar a Camilo Vargas

Durante el programa de televisión Se dice a mí, en 2025, pero que se ha vuelto viral de cara al Mundial 2026, el delantero colombiano confesó su choque con Camilo Vargas y el resentimiento que le tiene al arquero cafetalero.

No me llevaba muy bien con él (Camilo) porque no me saludaba y ese día que perdimos la final yo entré llorando y llegó él diciendo 'no, tranquilos, perdimos la Final, no pasa nada' y como que se me vino todo y me fui a darle puños

Tras esta declaración sobre como recuerda esa derrota, confesó que posteriormente y tras el calor de estar tomando unas copas, se le vino a la menta la idea de atentas contra la vida de Vargas.

Dije: 'le meto un tiro a ese muchacho y acabo el futbol. Así me toque irme para la cárcel, yo lo pago'

Afortunadamente la idea de Medina no se ejecutó y tras el paso por Independiente, Camilo Vargas llegó al futbol mexicano para convertirse en leyenda del Atlas.

Camilo Vargas con Atla en la Jornada 6 del Clausura 2026| AP
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