Un exfutbolista colombiano le quiso "meter un tiro" a Camilo Vargas

El portero del Atlas, Camilo Vargas, se encuentra actualmente disputando en Clausura 2026 de la Liga MX de cara a llegar con buen ritmo a la Copa del Mundo. Pero estos planes pudieron haber cambiado por acción de uno de sus excompañeros.

Camilo Vargas con Atlas | IMAGO7

¿Quién amenazó a Camilo Vargas?

En su etapa con Independiente de Santa Fe, Camilo Vargas perdió una Final que inició una disputa con Wilder Medina, también colombiano.

Y es que Medina se le fue a los golpes al actual arquero de Atlas por querer tranquilizar la situación con sus compañeros de equipo. La agresión física fue el primer indicio de que Wilder no iba a medirse en sus acciones con tal de lastimar al portero que, según él, los hizo perder la Final.

Wilder Medina jugando ante Monarcas Morelia l MEXSPORT

La confesión de Wilder Medina sobre matar a Camilo Vargas

Durante el programa de televisión Se dice a mí, en 2025, pero que se ha vuelto viral de cara al Mundial 2026, el delantero colombiano confesó su choque con Camilo Vargas y el resentimiento que le tiene al arquero cafetalero.

No me llevaba muy bien con él (Camilo) porque no me saludaba y ese día que perdimos la final yo entré llorando y llegó él diciendo 'no, tranquilos, perdimos la Final, no pasa nada' y como que se me vino todo y me fui a darle puños

Tras esta declaración sobre como recuerda esa derrota, confesó que posteriormente y tras el calor de estar tomando unas copas, se le vino a la menta la idea de atentas contra la vida de Vargas.

Dije: 'le meto un tiro a ese muchacho y acabo el futbol. Así me toque irme para la cárcel, yo lo pago'

Afortunadamente la idea de Medina no se ejecutó y tras el paso por Independiente, Camilo Vargas llegó al futbol mexicano para convertirse en leyenda del Atlas.