VIDEO: “No me dejó ver una foto tuya”: hijo de Julián Figueroa rompe el silencio contra Maribel Guardia

La polémica familiar entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón volvió a estallar, y esta vez, con la voz del más afectado: el hijo de Julián Figueroa, quien en un video publicado por su madre asegura haber sido separado de ella por su abuela en uno de los momentos más duros de su vida.

“Porque me arrebató de mí, de ti, por un mes y unos cuantos días”, dice el menor en el video.

“No me dejó hablarte, no me dejó ver una foto de ti, no me dejó nada de saber de ti”, añade.

Con el rostro cubierto con una máscara y visible incomodidad, el pequeño rompió el silencio luego de que Maribel Guardia asegurara que Imelda lo manipula para que la odie.

Imelda rompe el silencio

Imelda Tuñón le pide a Maribel Guardia que dejé de inventar cosas de ella / Redes Sociales

La grabación fue publicada por Imelda Tuñón como respuesta a esas acusaciones: “Hay una cosa que yo le quiero decir a tu abuelita con todo el respeto del mundo. Yo sé que perdiste a Julián y yo sé que eso fue horrible. Sí, ok. Pero yo también perdí a un esposo, ok. José Julián perdió a su papá”.

Con la voz entrecortada, Imelda defendió su papel como madre y negó haber influenciado a su hijo: “Yo siempre le digo, o sea, ¿qué es lo que siempre te digo de las personas?”, pregunta a su hijo. “Que hay que perdonarlas”, responde él.

“Entonces, por favor, quiero que dejes de engañar a la gente. Quiero que dejes de decir que le estoy diciendo cosas que no le estoy diciendo, porque yo le estoy diciendo que te perdone”, mencionó Imelda.

La actriz afirma que su nuera le pone a su hijo en contra de ella / FB: @MaribelGuardia

Maribel también se defiende

La actriz no se ha quedado callada. En declaraciones recientes ante medios de comunicación, Maribel expresó el dolor que siente por la distancia con su nieto.

“El niño está en contra mía totalmente. Ya me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel”, dijo Maribel.

Imelda afirma que también está dolida por perder a su esposo José Julián / IG: @imetunon

“Lo amo con toda mi alma, ese niño es lo único que me queda de mi hijo José Julián”.

También aclaró que nunca ha querido quedarse con la custodia total del niño, pero sí protegerlo: "Nunca en mi vida he pretendido, y lo dije desde el día uno, quedarme con él; pero sí protegerlo, sí cuidarlo porque era mi obligación".

La guerra emocional sigue abierta… y el dolor familiar se vuelve cada vez más público.