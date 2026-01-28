Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEOS: Hombre sobrevive de milagro tras ser embestido por tren en la CDMX

Los cuerpos de emergencia lograron sacarlo de entre las piezas de su vehículo / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:58 - 28 enero 2026
Una locomotora arrastró su auto varios metros; fue rescatado entre fierros retorcidos

Un hombre de aproximadamente 60 años vivió para contarlo tras quedar atrapado en su automóvil luego de ser arrollado por un tren en la alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente ocurrió la mañana del martes en el cruce de avenida Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior, en la colonia 7 de Noviembre.

Según los primeros reportes, el conductor fue impactado y arrastrado por el convoy ferroviario, quedando prensado dentro de su vehículo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. Según testigos le quería ganar el paso al convoy.

Testigos narran que el automovilista quiso ganarle el paso al tren / Especial

Rescate entre fierros retorcidos

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar para liberar al hombre atrapado. Con ayuda de herramientas hidráulicas, lograron extraerlo del coche destruido y brindarle atención prehospitalaria.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital cercano para su evaluación, aunque los reportes preliminares indican que no sufrió heridas de gravedad, a pesar del brutal impacto.

Los elementos de rescate de inmediato llegaron para sacarlo de entre los fierros retorcidos / Especial

Tránsito afectado y zona asegurada

Debido al accidente, la circulación en la zona fue severamente afectada, mientras se realizaban labores de rescate y limpieza. También llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para apoyar en el operativo vial y resguardar el área.

El señor, de unos 60 años, se salvó de milagro a pesar de lo aparatoso del accidente / Especial

El impacto del tren con el auto fue tan fuerte que el vehículo quedó completamente destrozado, pero el conductor se salvó, literalmente, por un milagro. Gente que pasaba por el lugar de inmediato lo ayudó n para salir, pero se necesitaba herramienta especial para sacarlo de su vehículo destruido.

