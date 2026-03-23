WWDC 2026: fechas, novedades y todo lo que Apple presentará en su conferencia anual

Apple ya hizo oficial la fecha de su esperada Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2026, uno de los eventos más importantes de la industria tecnológica. La cita será del 8 al 12 de junio, días en los que la compañía presentará sus avances más recientes en software, servicios y tecnología.

El evento arrancará el 8 de junio con una keynote inaugural desde Apple Park, en California, donde desarrolladores y estudiantes seleccionados podrán asistir de manera presencial. Este día también se llevará a cabo la sesión “Platforms State of the Union”, enfocada en mostrar los cambios técnicos más relevantes.

Durante cinco días, Apple ofrecerá más de cien actividades, entre sesiones en video, talleres interactivos y encuentros especializados. Aunque gran parte del contenido será en línea, la experiencia combinará eventos presenciales con acceso global a través de plataformas digitales.

iOS 27 y otros sistemas operativos serán protagonistas en la conferencia de desarrolladores./ Pixabay

¿Qué presentará Apple en la WWDC 2026?

Como cada año, el foco principal estará en el software. Se espera que Apple revele las nuevas versiones de sus sistemas operativos, ahora bajo la numeración 27, incluyendo iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS.

Además, uno de los temas centrales será la inteligencia artificial, donde la compañía buscará reforzar su estrategia con nuevas funciones integradas en sus dispositivos. Entre lo más esperado está la evolución de Siri y herramientas más avanzadas que mejoren la experiencia del usuario.

También se anticipan novedades en herramientas para desarrolladores, lo que permitirá crear aplicaciones más potentes y optimizadas dentro del ecosistema Apple.

Apple apostará fuerte por la inteligencia artificial en su evento anual de junio./ Pixabay

¿Cuándo y cómo ver la WWDC 2026?

La conferencia inaugural podrá seguirse de forma gratuita en todo el mundo a través de la app Apple Developer, el sitio web oficial y el canal de YouTube de la compañía. Este evento marcará el inicio de las presentaciones y anuncios principales.

Tras la keynote, Apple liberará las primeras versiones beta de sus sistemas operativos para desarrolladores. Posteriormente, en julio, llegarán las betas públicas, mientras que las versiones finales se esperan hacia septiembre de 2026.

Aunque la WWDC está enfocada principalmente en software, existe la posibilidad de que Apple sorprenda con algún anuncio de hardware, como ha ocurrido en ediciones anteriores. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial al respecto.

Con este evento, Apple no solo marca el rumbo de su ecosistema tecnológico, sino que también define tendencias clave en la industria, especialmente en áreas como la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones.