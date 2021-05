Eduardo Nájera sobre Kobe Bryant: 'Fue un excelente jugador, pero mejor ser humano'

Kobe Bryant bota el balón, gira y falla su tiro suspendido en el aire de tal forma que de inmediato recupera la posesión para intentar una canasta de rutina a centímetros del aro. Sin embargo, por su lado ciego aparece Eduardo Nájera para hacerle una tapa que deja a ‘La Mamba’ en el piso y sediento de venganza. Es la imagen de una de las pocas victorias personales que tuvo el mexicano ante la estrella de los Lakers en los Playoffs de 2008, cuando el nacido en Filadelfia sometió a los Nuggets.

Las cualidades defensivas del chihuahuense lo orillaron a confrontar a Kobe en diversas ocasiones, pero aquella exhibición en la Primera Ronda de los Playoffs de la Conferencia Oeste de 2008 cuando promedió 33.5 puntos (en parte, gracias a que en el Juego 2 encestó 49) jamás se borrará de la memoria del oriundo de Meoqui.

“Tengo tantas memorias de Kobe, lo extrañamos. En la competencia fue más choque contra él que nada, pero se me quedó la espina de que nos venció en la ronda de los Playoffs. Y no solamente nos venció, promedió como 40 puntos y nos barrieron en Primera Ronda, se me quedó eso, pero me di cuenta también el tipo de súper estrella que era y la verdad que mis respetos para él, para su familia. Fue un excelente jugador, pero fue un mejor ser humano”, dice Nájera a RÉCORD.

El exjugador de 44 años es actualmente embajador del proyecto Jr. NBA Coaches Academy, en el que trabajará a la par de ser scout para los Mavericks, por lo que no deja de pensar lo mucho que pudo haber aprovechado su relación con Bryant para impulsar el desarrollo de jóvenes mexicanos.

“Lo que hizo con su academia de basquetbol, lo que comenzó con esa Mamba Academy es espectacular y es algo parecido a lo que estamos haciendo con Jr. NBA, pero nosotros con el respaldo de toda la liga de la NBA. Tuve muchísimos partidos en contra de él, tuvimos varios agarrones, pero para mí, lo voy a recordar más por el tipo de persona que era fuera de la cancha a pesar de ser una súper estrella era una persona muy humilde, una persona muy interesada por la comunidad y muy interesada por el desarrollo del basquetbol”, explica.

“Puedo asegurar que, si estuviera con nosotros, también estaría involucrado con el Jr. NBA y trataría de enseñarle a nuestras niñas y niños en México porque es ese tipo de persona y es lo que más voy a extrañar de él”, puntualiza.

