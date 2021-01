Mandones sin oposición

Es tiempo de dar cuenta de la realidad de las preferencias de la afición del futbol mexicano, con la nueva entrega en tu RÉCORD de la tradicional encuesta anual de Consulta Mitofsky, la que se ha convertido ya en la máxima referencia de la industria para medir el favoritismo del público futbolero. Los resultados son llamativos.

La posición de los cuatro grandes como los más populares de nuestro país estuvo amenazada en años recientes, cuando otros clubes más ganadores en la última década ganaron terreno y rasguñaron la cuarta posición en la preferencia de los aficionados.

La tendencia lucía irreversible: América, Chivas, Cruz Azul y especialmente Pumas, pelearían con Tigres y Rayados en tamaño de afición. Sin embargo, este 2021 las aguas retoman el cauce que hemos conocido por años: el desafío de los de abajo se enfrío.

AGARRÓN ENTRE LOS GRANDES

Hay un dato relevante entre los de arriba, no debe pasar desapercibido. El año pasado, América dio un golpe en la mesa: con 32 puntos, logró la máxima diferencia en la cima respecto al segundo lugar (Guadalajara con 16) en los 12 años de historia de esta encuesta de Consulta Mitofsky; en el recuento los dos primeros lugares siempre han sido peleados por Águilas y Chivas, intercambiando dominio.

Sin embargo, en la nueva edición sucedió un cambio notable: el club de Coapa perdió ocho puntos en las preferencias, mientras los otros tres grandes subieron, apretando como pocas veces los cuatro primeros lugares de popularidad. Es un agarrón más parejo en la cima.

Se entiende el descenso del América por la falta de títulos, incluso la subida de Universidad con su último tremendo torneo, lo que sigue sin explicación clara es cómo La Máquina no pierde popularidad a pesar de la amarga sequía sin La Novena. No cabe duda que la Nación Azul es un ente extraordinario.

LOS REGIOS SE QUEDAN

Se puede dividir en tres sectores el análisis de las preferencias; entre el grupo de los grandes y populares, y el de los equipos que casi no suman seguidores en Liga MX, esta el de los que pelean por ingresar a la élite, pero aún no lo logran. Y ahí no hay otros mandones que los regios, que han dejado atrás a otros más ganadores e históricos.

Para este año, Tigres y Rayados perdieron puntos en la encuesta nacional, a pesar de que de nuevo fueron protagonistas, pero aún siguen muy arriba del campeón León, Atlas, Toluca y Necaxa, que superan los dos puntos en las preferencias.

EN EL OLVIDO

En la parte baja de la encuesta, este año se ubican ocho equipos que no llegan ni a 1.6 puntos. Los que al menos superan la unidad son Santos y Tijuana, y los que apenas tienen para colarse a la tabla: Mazatlán, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Luis y Ciudad Juárez. Algunos pueden ser animadores en lo deportivo, pero en cuanto al gusto de la afición están a años luz de los grandes.

¡GRACIAS, ROY!

Esta nueva edición de la encuesta de Consulta Mitofsky dará mucho de qué hablar, especialmente a los que no logren comprender la diferencia entre popularidad y logros deportivos. Es la herramienta más recurrida por esta industria pambolera para medir popularidad, así que agradezco de corazón que nuestro querido Roy Campos siga dándole la oportunidad a RÉCORD para darla a conocer. Páginas más adelante podrás leer también su análisis sobre los resultados. Y tú, ¿a quién le vas? ¿Qué te parece la posición de tu equipo?