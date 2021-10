¿Por qué el Mudo Aguirre no llegó a Chivas?

INTERCAMBIO

Oficialmente el Guadalajara nunca ofertó por Carlos Acevedo, de adentro del cuadro lagunero me informan que el acercamiento de Chivas antes de iniciar el torneo fue por el “Mudo” Eduardo Aguirre, sin embargo, los rojiblancos querían un intercambio y ofrecieron un grupo de jugadores para que los laguneros eligieran alguno, empero, a la directiva de Santos no le interesó ninguno y por ello no se pudo hacer. Hay que recordar que entre ambas instituciones existe buena relación, inclusive los norteños sirvieron como avales ante el Manchester City en la transferencia de Uriel Antuna, ya que Santos era dueño de un porcentaje del delantero.

NEGOCIACIONES

La Selección Mexicana podría salir del Estadio Azteca para jugar el partido eliminatorio de la Fecha FIFA de enero ya sea ante Costa Rica o Panamá. Desde hace un par de semanas hubo contacto directo entre el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro y el presidente de la Federación, Yon de Luisa para ver la posibilidad de que la Selección vaya a Guadalajara a celebrar un partido eliminatorio y luego de que contra Canadá el jueces regresara el grito de Puto, la posibilidad de salir de Azteca creció. Después de enfrentar a Honduras mañana en el Azteca, México en noviembre jugará los dos partidos de visitante y volverá a ser local hasta el 30 de enero contra Costa Rica y el 2 de febrero ante Panamá y alguno de esos podría ser en Guadalajara en caso de haber arreglo. Hay que recordar que recientemente Federación y Gobierno acordaron un partido amistoso entre las selecciones femeniles de México y Argentina a celebrarse el 24 de los presentes en Tepatitlán, Jalisco.

SALIDAS

Cuatro partidos consecutivos como visitante tendrá la Selección de México en la eliminatoria después del duelo de mañana ante Honduras. El miércoles el cuadro azteca tendrá que estar en El Salvador. La Fecha FIFA de noviembre contempla dos encuentros y ambos serán de visita, contra Estados Unidos y El Salvador respectivamente. En enero se volverá a reanudar la eliminatoria y México visitará a Jamaica, para completar cuatro cotejos consecutivos como visitante antes de recibir a Costa Rica y Panamá. Lo interesante es que para cerrar el Octagonal de los últimos cinco juegos, cuatro serán como local y la única salida es a Honduras.

