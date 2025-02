Chicharito puso en la mesa la posibilidad de salir de Chivas

Mis francolievers, la bomba que se venía cocinando en Verde Valle, está a punto de explotar. Resulta que Javier ‘Chicharito’ Hernández no está nada contento con su situación en Chivas y ya le dejó claro a la directiva que, si las cosas no cambian, mejor busca maletas y se va.

La bronca viene porque el histórico goleador del Tri no entiende por qué lo borraron de las alineaciones en los últimos partidos. Y no solo eso, sino que en su charla con los altos mandos rojiblancos dejó en la mesa su postura: “Si no me quieren, mejor me voy”.

A CH14 NO LE GUSTÓ EL REGRESO DE ‘PULIGOL’

Pero ojo, porque la llegada de Alan Pulido fue la gota que derramó el vaso. Desde el vestidor me cuentan que CH14 no estaba convencido de que lo necesitaran, y ahora que ‘Puligol’ ya se estrenó con un gol en su regreso, el panorama pinta todavía más oscuro para Hernández.

Y es que los números no mienten, mi gente: ‘Chicha’ es el delantero con peores estadísticas en el Rebaño, así que, además del coraje, también tiene la soga al cuello. Veremos si le dan más minutos o si ya empieza a buscar dónde caer parado para la siguiente temporada.

HABRÁ NUEVO GUADAÑAZO EN TELEVISA

Mis francolievers, las aguas en Televisa siguen agitadas. Me cuentan que, a partir de marzo, se avecina un nuevo recorte de personal en la empresa, en el que no estará exento TUDN. Aunque en esta ocasión no tocará a los talentos más reconocidos, sí afectará a muchos empleados con años de trayectoria, incluyendo técnicos, productores y algunos talentos que han sido parte fundamental de la casa.

La situación financiera de Televisa Univision ha llevado a decisiones drásticas, incluyendo despidos masivos como parte de una reestructura. Comentaristas de TUDN han recurrido a las redes sociales en busca de nuevas oportunidades laborales tras estos recortes.

Así que, atentos, porque marzo promete ser un mes movidito en los pasillos de Televisa. Esperemos que las aguas se calmen pronto y que los afectados encuentren nuevos horizontes en sus carreras.

EL POLLO SALDÍVAR Y SU NUEVO JUEGO DE PAREJAS

Mis francolievers, ustedes saben que aquí no solo les cuento lo que pasa en la cancha, sino también lo que ocurre fuera de ella, y hoy les traigo un notición que ni el mejor guionista de telenovelas hubiera imaginado. Resulta que Alfredo ‘Pollo’ Saldívar, aquel portero de Pumas que un día voló de CU, ahora prefiere volar… pero con otras parejas. Sí, mis queridos, el buen ‘Pollo’ y su esposa Mariana Clemente, han decidido que la monogamia no es lo suyo y se han aventado de lleno a la vida swinger.

La cosa no es chisme barato, eh, porque el mismo Alfredo lo confirmó en un podcast llamado Cancha y Glamour, donde con una tranquilidad que ya quisiera haber tenido bajo los tres palos, contó que lo suyo es el intercambio de parejas. ¡Así como lo leen! Y si eso ya les parece tremendo, agárrense, porque no solo lo dicen, también lo presumen en redes sociales. En diciembre pasado soltaron una fotito con el hashtag #SW, y pues ya sabemos que eso no significa “Súper Warrior”, ¿verdad?

Pero esto no se queda ahí. Si pensaban que el ‘Pollo’ se iba a retirar tranquilito, déjenme decirles que el muchacho encontró nueva chamba en OnlyFans, donde junto a su esposa comparten contenido exclusivo para su afición... pero ahora, sin guantes ni uniforme.

Así que, mis francolievers, de parar goles a abrir la relación, Alfredo Saldívar ha decidido que su vida post-futbol sea sin ataduras, sin líneas defensivas y con muchas jugadas en pareja. Quién lo diría, ¿no?

