Chivas prepara una 'bomba' de DT para suplir a Cadena

POR BOMBAZO EN EL BANQUILLO

Contrario a lo que sucede en el Nido, donde el Tano Ortiz prácticamente está apuntado para ser el timonel con proyecto largo, en el redil tapatío, Cadena aún no ha logrado amarrar la oportunidad de quedarse como entrenador en jefe, a pesar del levantamiento sensacional que hizo con Chivas.

Es más, me contaron que Ricardo no es el gran candidato de la directiva para ser el timonel del próximo torneo de la directiva; mucho va a depender de cómo encare el Repechaje y si viene después la Liguilla.

Pero te adelanto que la búsqueda de entrenadores está a todo lo que da en Guadalajara, pues quieren tener opciones para cuando venga la decisión del comité del club rojiblanco una vez culminado este certamen. Van por una bomba. Así como lo lees.

Primero, comentarte que Michel Leaño sigue cercano como asesor y está ayudando a Peláez con una de las opciones más soñadas por el futbol mexicano desde hace años. Está libre y no quiero soltar aún el nombre hasta tenerlo mejor amarrado. Sólo te adelanto que es posible que veamos una hielera rojiblanca en el Akron.

NO QUIEREN PLEITO

Hablando del pastor del Chiverío, ¿Recuerdas cuando te conté que estaban ofreciendo a Lillini fuera de Cantera? Pues resulta que justamente el equipo con el que fueron más insistentes para que le hicieran una oferta el técnico de Universidad fue precisamente a los rivales de Repechaje, Chivas.

Pero la directiva rojiblanca contestó con un rotundo ‘no’, y no porque no pudiera ser buena opción, pues Lillini es especialista en trabajar y sacar el potencial del talento juvenil mexicano, algo vital para el Rebaño, sino porque sabían que estaba en plena negociación con la directiva de Pumas y no querían meterse. Nomás para que sepas, como ‘chocho cultural’ pues.

REPECHAJE LIMPIO

¿Cómo que no hay Fair Play en el Repechaje? Claro que sí: Pumas pidió a Chivas no poner su partido en sábado, sino domingo, para darles un día más de descanso por la Final de mañana en Seattle, y el Rebaño no tardó en contestar: pero cómo no, querido amigo.

El Guadalajara lo rebotó con Doña Tele y se armó sin problemas, pues Televisa tiene la pelea del Canelo el sábado, y en lugar de encadenarla para tener aún más rating, aceptaron atrasar el día del duelo. Como también Azteca trae el pleito del mexicano en Las Vegas, optaron por mover el del Puebla-Mazatlán a domingo.

LA CHANCLA QUE YO TIRO

Tremendo torneo de Pachuca. ¿Ya viste que calificaron a Liguilla en tooooodas las categorías? Incluida la Femenil. Pues sólo el América lo logró también.

El cambio que hizo la directiva del grupo, desde la cabeza deportiva hasta el técnico del primer equipo, les salió de 10. Y los que pensé que estarían llorando por dejarlo ir eran los Santos de Irarragorri, pero resulta que no.

Me contaron que Almada se fue porque reventó al vestidor albiverde, y por no aprovechar la estructura del club de Torreón, en especial por lo de ciencias del deporte. Resulta que el uruguayo se mareó en un ladrillo y ya no hacía caso de las recomendaciones basadas en los estudios del equipo de especialistas. En particular, por aquella lesión del Huevo Lozano, a la que forzó el estratega y terminó tronándolo, lo que ya no le pareció al grupo. Se agrandó, se llenó de poder. Y como se enteró la directiva, decidieron dejarlo ir.

Ahora los Tuzos lo aprovechan y sólo resta advertir que deben irse con calma con el charrúa, para que no se crezca y se coma al equipo.

GASTO FRONTERIZO

No dejo de pensar que el Tuca regó gacho el tepache con Juárez por aceptar a un equipo sin pies ni cabeza. Y digan lo que quieran, pero quedar último de los porcentajes debe entrar en el curriculum como descenso.

Pues si creías que qué lástima por Bravos que deben pagar 80 melones del águila por quedar al fondo, te recuerdo que el año pasado ya soltaron 50 de multa, lo que acumula 130, y resulta que en unas semanas van a pagar además el doble.

Con todo el show legal de la BUAP contra Mendivil, quien administró al final y participó en la venta de la franquicia a Alejandra de la Vega y su esposo, el petrolero texano Paul Foster, resulta que está por darse la resolución a favor de la universidad poblana, y con eso, los dueños del club fronterizo deberán saldar lo que resta de pagar: nomás 10 millonsitos de dolarucos. Más de 330 melones mexicanos en poco más de un año. Ahí nomás.

INSISTEN EN EUROPEO

Aunque el Tri no va a volver a jugar en un largo, largo rato en el Azteca, porque no habrá despedida en la CDMX antes de Qatar, Doña Fede no quita el dedo del renglón para conseguir un sparring europeo, similar a Polonia, primer oponente en el Mundial. No hay candidatos sólidos, pero el Tata Martino no pierde la esperanza en que sumen a uno del Viejo Continente. Veamos.

