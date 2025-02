¿Qué platicó el ‘Vasco’ Aguirre con Jardine y la directiva en el América?

¿Cómo andan mis queridos francolievers? Yo aún estoy emocionado por nuestro Bebote en el Milán, pero bueno, bueno, acá no se trata de escribirle una oda a nuestro delantero mexicano, sino de traerles los detalles que nadie quiere contar en nuestro querido futbol.

EL ‘VASCO’ RECLAMA DE FRENTE FALTA DE APOYO

Seguro todos vieron las imágenes de Javier Aguirre en el entrenamiento de América donde por cierto el ‘Vasco’ tuvo una charla larga con Henry Martín y Fidalgo como lo contaron ya mis compañeros de los Informantes; lo que no dijeron mis colegas fueron las intenciones con las que se presentó en el Nido el entrenador de la Selección Mexicana.

Aguirre estaba molesto porque en la última convocatoria, equipos como las Águilas no prestaron a sus jugadores, cuando eso ya se había estipulado, por eso aprovechó para hablar con el técnico Jardine y la directiva de Coapa con la intención de pedirles que jalen para el mismo lado, que este Mundial es de todos los mexicanos y como tal necesitan aportar.

La directiva americanista le dio sus razones para no prestar jugadores pues su calendario se les había apretado demasiado. Al final la charla fue en los mejores términos, aunque Aguirre no quitó el dedo del renglón para que América ponga la batuta y así el resto de los equipos vean que el apoyo al Tri llega desde el actual Campeón.

De hecho, les cuento que Aguirre no sólo tenía en agenda la visita al Nido, también está calendarizada una visita a cada uno de los clubes que no prestó jugadores para la Selección el pasado mes de enero.

Peroooo mientras visita a otros jugadores y técnicos, nuestro querido entrenador se dio un tiempo para pasear en Zona Maco junto a Doña Silvia para ver las tendencias de diseño y también en la Plaza México para la corrida de aniversario este 5 de febrero.

ÁRBITROS MEXICANOS PELEAN POR EL MUNDIAL

Con el inicio del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, por supuesto que FIFA sigue trabajando a marchas forzadas con los preparativos y uno de ellos es el de tener a punto a los silbantes que estarán disponibles en la justa más importante del futbol; por eso en 15 días habrá un seminario en Buenos Aires donde asistirán los de negro.

La buena noticia para México y para mi querida Katia Itzel es que ella está en la terna de candidatos tricolores, y si termina siendo la elegida, se convertiría en la primera silbante mexicana en pitar en una Copa del Mundo, cosa que nos llena de mucho orgullo.

Katia estará disputando lugar con César Ramos Palazuelos, quien tiene muchas credenciales y el Gato Ortíz. Así que ya veremos qué silbantes representan a México, pero por supuesto que aplaudimos que Katia esté ahí en los primeros puestos y demostrando su talento y los pasos hacia adelante que han dado las mujeres mexicanas.

DE DT A VENDEDOR DE AUTOS

Seguro todos vieron las imágenes de mi querido Marco Palacios vendiendo autos para una marca americana pues circularon fotos y videos donde le entregaba a Gilberto Tiba Sepúlveda una camioneta; mis contactos ya me habían dicho que Pikolín vendía autos de lujo seminuevos y por eso fue cuando prendí la maquinaria para investigar qué había pasado con el ex jugador de Pumas, pues hasta donde yo me quedé andaba trabajando para el Club Guadalajara en la categoría Sub 14.

Resulta que cuando terminó el torneo anterior le dieron las gracias a Pikolín pues ya no le veían futuro con ellos en la institución, por eso decidió buscar suerte en otro sector y el automovilístico lo arropó, aprovechando sus contactos en el medio deportivo cree que tendrá una cartera de clientes interesantes, además de que es bueno para el verbo y el poder de convencimiento. Así que le deseamos mucha suerte a nuestro Pikolín, y pues si usted está interesado en comprar un auto, no dude en contactarlo.

