Los robos en el Ciudad de los Deportes se han vuelto algo común

Mis queridos francolievers, después de darme una vuelta por el Estadio Ciudad de los Deportes para ser un testigo más de un juego del Tricampeón, vaya decepción que me llevé, y no me refiero a lo futbolístico con el equipo de Jardine, sino a la experiencia después del juego.

Resulta que cuando llega uno al estadio siempre hay seguridad que da confianza, peroooo una vez que acaba el juego y que la gente empieza a salir del inmueble es cuando los hampones hacen de las suyas y comienzan los robos, sobre todo de celulares; situación que alcanzó a uno de mis colegas de Estadio W, Alfredo Morales, a quien casi le roban su celular. Y por supuesto que no es el único caso del que he sabido, ahora sí que el alcalde Luis Mendoza, quien tanto se "había preocupado" por la seguridad de los asistentes, debería ponerse a trabajar, poner más seguridad al final del partido y terminar con esos actos delictivos que hacen de la experiencia de ir al estadio un momento terrible.

YA EXTRAÑAN A CHIQUETE Y LE FALLARON CON TAPIAS

Después del nivel mostrado por Miguel Tapias en Chivas en las cinco primeras fechas del Torneo Clausura 2025, al interior del Guadalajara han comenzado a preocuparse, luego de que han visto que el canterano de Pachuca tiene grandes deficiencias y se le ha visto mal en lo que va del campeonato.

Ante esto, la directiva del Guadalajara tuvo el interés de Chivas por llevarse a Alan Montes a sus filas en el cierre del mercado de fichajes, luego de que se reconoció que no fue el fichaje esperado y que la elección no había sido la correcta, a tal grado que en el duelo ante Querétaro optaron por mandar a Tapias a la banca y dejar a Luis Rey como titular. Ahora, con el cierre de mercado y sin la posibilidad de sumar a otro defensa, Chivas tiene que echar mano de sus juveniles o esperar que Tapias termine por mejorar lo mostrado en el actual campeonato, luego de que la salida de Chiquete ha comenzado a pesar en el club.

RIP AL FAN ID

Ya para cerrar, mis francolievers, les pido un minuto de silencio en memoria del FanID de la Liga MX, pues ya ni se utiliza durante el ingreso de aficionados a los distintos estadios del balompié azteca.

La verdad es que ya varias orejas en varios inmuebles me lo habían reportado, pero no les quería creer, ya saben cómo soy, pero yo mismo lo viví la semana pasada en el Olímpico Universitario.

No sé por qué fui a ver el Pumas vs Toluca, pero esa ya es otra cosa. El tema es que al ingresar, el staff en los accesos únicamente validó mi boleto y listo. Al preguntar si requería mi FanID, la señorita que me atendió únicamente dijo: "adelante, adelante".

Total que no lo mostré, y así como yo, cientos y cientos de aficionados. Así las cosas con otro plan a medias de la Liga MX. Ahora sí que fue lindo mientras duró.

