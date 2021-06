Cruz Azul puede ser el equipo de la década

Pocas veces se ha visto a un equipo de futbol, por lo menos en la Liga MX, en esta liga que tenemos, donde pronto habrá un club llamado los Cuervos, como Cruz Azul, que ha hecho la mejor campaña de todos. Lo venía buscando desde hace un par de años, faltaba el técnico ideal y le llegó en Juan Reynoso, un hombre discreto, un gran jugador en su época, seleccionado peruano, discípulo del Ojitos Meza, que supo amueblar muy bien a Cruz Azul, puso el refrigerador en la cocina, una cama en la recámara, la sala en la sala, los automóviles en el estacionamiento, no cambió nada, absolutamente más que ubicar a todos en su sitio, y lo fue haciendo por partes, hizo a un equipo que jugó bien, que no tuvo altibajos, que tuvo sus momentos difíciles como todos, pero que fue cautivando con su futbol de manejo de balón, de buenos jugadores, de un portero de 40 años, ¡lo que habrá sufrido el guardameta Corona de atajar tantas jugadas y de perder siempre en los últimos momentos!.

Eso no pasó porque ese tronco que tenía el Cruz Azul ahí, Corona, Pablo Aguilar, el medio campo que era muy bueno con Yotún, con Alvarado, con Luis Romo, fueron jugadores claves y adelante el mejor de todos, Jonathan Rodríguez, que es un delantero letal, rápido, versátil, se mueve muy bien, tiene gran velocidad, remata muy bien a gol y la novedad de Santiago Giménez, un jugador joven, que va bien por arriba de cabeza, que le falta mucho, pero es un buen jugador. En general Cruz Azul tuvo una línea perfecta.

Un jugador muy distinguido que casi nadie se fija en él, jugó de lateral, jugó de medio volante, jugó de todo menos de portero y centro delantero, el uruguayo Ignacio Rivero, jugó de todo y lo hizo bien, luchó, se entregó, ese era el Cruz Azul, ese era el equipo del técnico Reynoso, equipo que además le cayó bien a la gente en general, porque se mostró tranquilo, no se mostró orgulloso ni mucho menos, no retó a nadie, no se peleó con nadie.

Buscó el título y los jugadores le dijeron a principio de temporada: “Estamos dolidos por las palabras de la dirigencia actual, estamos dolidos con aquellos que dicen que nos vendimos en el partido contra los Pumas, estamos muy dolidos y este campeonato lo jugaremos para nosotros exclusivamente, por nosotros y por nuestro grupo”. Y así lo hicieron, cerraron filas, se juntaron y lucharon.

¿Y qué pasó? Ganaron con apuros, porque siempre que hay un rival enfrente que al llegar a la Final se crece como el Santos, que no juega mal, pero estaba distante de Cruz Azul que era el favorito.

¿Qué repercusión existe en esto? Cruz Azul explotó y despertó a su afición y resulta que es una afición impresionantemente grande, enormemente grande, es un equipo que tiene convocatoria nacional, hay mucha gente que le va al Cruz Azul en muchos lados del país, y en la capital más y en la Ciudad Cooperativa y en sus plantas cementeras, el equipo como tal, despertó a la afición y causó que el Ángel de la Independencia no se viera envuelto en manifestaciones violentas, agresivas, pintadas, con golpes de la policía. La gente de Cruz Azul fue tranquila, paseó por el Ángel, festejó el título, y ojalá venga ahora, como lo advertía su presidente, que Cruz Azul tenga una década buena o tenga varios títulos consecutivos, puede ser difícil porque ya no se dan las épocas en las que hay un equipo que dominaba y ganaba siete títulos seguidos, es muy difícil. En torneos cortos todo puede pasar: campeonitis, se aflojan los jugadores, algunos no llegan a un acuerdo, otros se van.

Si Cruz Azul llega a juntar al mismo equipo y por ahí encuentra un hueco para un refuerzo, perfecto. Es un equipo hecho y derecho, que está listo para seguir jugando en la Primera División bien, a tope, porque van a encontrar rivales como los Tigres, que tienen al Piojo Herrera como entrenador, a otros rivales como el Monterrey, el propio América, el Guadalajara, que seguramente querrán saltar otra vez al primer lugar.

¿Cruz Azul puede ser nuevamente un equipo de década? Sí, puede ser un equipo de varios títulos, a lo mejor no consecutivos, pero sí puede estar peleando constantemente el primer lugar del campeonato. ¿Por qué?, porque tiene un cuadro hecho, porque tiene formación, tiene sus canteranos, es un buen equipo, está bien dirigido, puede inclusive cambiar de entrenador más adelante si lo cree conveniente o no lo cree conveniente. Está compuesto ya el equipo, y cuando un equipo está compuesto y camina bien no hay que tocarlo, o tocarlo lo menos posible, como si fuera un auto de carreras, un auto Fórmula 1, afinarle los detalles. Cruz Azul es eso, un auto que tiene que estar en perfectas condiciones para seguir adelante ganando campeonatos, tiene con qué hacerlo.

Mientras otros equipos están en formación y pierden jugadores, otros equipos no están completos, les faltan piezas y otros equipos serán los mismos de siempre. Este Cruz Azul tiene que ser el Cruz Azul que ganó el campeonato, el que le gustó a la gente, el que hizo explotar a la afición. Dicen que es la tercera mejor afición del país, puede ser, después del Guadalajara y el América seguramente está la afición del Cruz Azul, que es enorme y que estaba callada, sacrificada, golpeada, silenciada por todo lo que le había pasado al equipo de La Máquina, perder las Finales, perder en los instantes decisivos, ahora ganó en el momento clave y decisivo, y por eso el Cruz Azul es el gran Campeón y el cielo se volvió azul esa noche.